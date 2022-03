Diretta Slask Wroclaw Trento/ Streaming video tv: Aquila ancora in corsa! (Eurocup)

DIRETTA SLASK WROCLAW TRENTO: LA PARTITA DECISIVA!

Slask Wroclaw Trento, in diretta dalla Centennial Hall alle ore 18:45 di mercoledì 9 marzo, si gioca per la 14^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2021-2022. La situazione della Dolomiti Energia sarebbe compromessa e forse lo sarà comunque, ma per il momento la squadra di Lele Molin è tornata incredibilmente a sperare negli ottavi di finale: nonostante abbia vinto una sola partita la qualificazione è alla portata, intanto perché il match di cui sopra è proprio quello di andata contro i polacchi e poi perché la guerra in Ucraina ha portato alla sospensione della Lokomotiv Kuban – ci torneremo – cambiando scenario.

Insomma, adesso Trento ha davvero la grande possibilità di correre per proseguire in Eurocup, ed è incredibile; l’Aquila deve però ritrovarsi perché sta attraversando un periodo poco brillante, dopo la partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia (con immediata eliminazione) ha perso in casa contro Sassari nel ritorno in Serie A1, un ko sanguinoso che ha portato qualche dubbio in seno al cammino; vedremo quindi come andranno le cose nella diretta di Slask Wroclaw Trento, aspettando che si giochi facciamo qualche rapida considerazione sul contesto nel quale si gioca il match della Centennial Hall.

DIRETTA SLASK WROCLAW TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROCUP

La diretta tv di Slask Wroclaw Trento verrà trasmessa sulla televisione satellitare, che garantisce la messa in onda delle partite di Eurocup in cui siano coinvolte squadre italiane: l’appuntamento in questo caso è su Sky Sport Action (numero 206 del decoder), riservato agli abbonati che avranno la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.eurocupbasketball.com, avrete libero accesso al tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA SLASK WROCLAW TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Slask Wroclaw Trento è una partita che per la Dolomiti Energia assume connotati decisivi: la situazione legata alla sospensione delle squadre russe dalle competizioni ECA è ancora in divenire, nel senso che il comunicato parla di un provvedimento temporaneo ma lascia intendere che presto o tardi che sia potrebbe facilmente diventare definitivo. Fosse così, per Trento si spalancherebbero le porte degli ottavi di Eurocup: all’andata l’Aquila ha battuto i polacchi in quella che è stata la sua unica vittoria nel gruppo A, con un margine di 4 punti.

Questo significa che ripetere il successo porterebbe Trento a scavalcare la rivale diretta in classifica, entrando nelle prime 8 del girone vista l’esclusione del Lokomotiv Kuban. Altrimenti, in caso di sconfitta con 5 o più punti, la Dolomiti Energia sarebbe virtualmente a tre partite dallo Slask Wroclaw e la sua situazione tornerebbe a essere compromessa, ma in misura minore rispetto a quella di un paio di settimane fa. Ora, bisognerà valutare lo stato mentale di Trento: essere tornata improvvisamente in corsa per gli ottavi di Eurocup potrebbe far girare qualcosa in casa Aquila, ma sarà il parquet della Centennial Hall a fornire le sue risposte…



