Diretta Slask Wroclaw Venezia streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata di Eurocup.

DIRETTA SLASK WROCLAW VENEZIA (RISULTATO 71-69): ULTIMO QUARTO

Dopo tanto equilibrio, il Venezia prende in largo nell’ultimo quarto della partita contro i polacchi dello Slask. Kirkwood e Penava trascinano i polacchi con diversi punti, ma non basta, si scatenano Valentine, Wiltjer e Cole con diversi punti in rapida successione. Gray non riesce con il canestro da tre punti con il contropiede successivo degli ospiti che colpiscono con Valentine.

Diretta/ Panionios Trento (risultato finale 87-91): super rimonta dell'Aquila (oggi 28 ottobre 2025)

89-97 quando mancano due minuti alla fine della partita. Penava accorcia. Soltanto un giro di orologio separa le due squadre dalla fine della partita. 100 punto della partita per il Venezia con Valentine. Adesso soltanto questione di momenti e il Venezia potrà esultare per la vittoria. (Marco Genduso)

DIRETTA SLASK WROCLAW VENEZIA (RISULTATO 71-69): TERZO QUARTO

Si ritorna in campo dopo l’intervallo. Comincia anche il terzo quarto della sfida tra Slask Wroclaw e Venezia. Le due squadre si affrontano punto su punto con Penava che supera il compagno Gray con i 17 punti personali. Cole e Parks realizzano diversi punti con Kirkwood che rimette i suoi in partita.

DIRETTA/ Milano Venezia (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due! (basket A1, oggi 26 ottobre 2025)

68-69 il risultato. Sorpasso polacco che fa 71-67 con Kirkwood che fa il suo 18 punto personale, questa volta da tre. Coleman-Jones accorcia quano mancano una manciata di secondi. (Marco Genduso)

DIRETTA SLASK WROCLAW VENEZIA (RISULTATO 44-47): SECONDO QUARTO

Si ricomincia subito forte: 32-32 dopo 4 minuti di gioco con il Venezia che trova il canestro con De Nicolao. Sorpasso Venezia con Valentine, ma riecco ancora lo Slask che pareggia subito. Kirkwood sfrutta il rimbalzo e porta i suoi sul 38-36. Sempre tanto equilibrio in campo, Horton riporta tutto in parità con un bel tiro da due.

Gray e Penava confezionano il punto del 42-40. Gray trova così il suo 15esimo punto personale. Wiltjer accorcia e fa 44-44 con due canestri in rapida successione. Si va all’intervallo. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Trento Ankara (risultato finale 60-80): dilagano i turchi! (oggi 22 ottobre 2025)

DIRETTA SLASK WROCLAW VENEZIA (RISULTATO 26-26): PRIMO QUARTO

Comincia la sfida tra Slask Wroclaw e Venezia. Parte meglio la squadra italiana che si presenta con questo quintetto: Bowman, Cole, Parks, Tessitori e Wiltjer. Comincia benissimo Bowman con ben otto punti nel primo quarto. Venezia che dopo un primo vantaggio portandosi sopra sul risultato di 7-10, deve fare i conti al rimonta polacca, trascinata dal solito Gray.

Il cestista canadese continua il suo grande momento di forma con ben 11 punti nella prima frazione. Risultato di 25-20 quando manca un minuto alla fine. Coleman Jones sotto canestro fa 26-20. Da tre punti il Venezia e successivo pareggio con Horton. (Marco Genduso)

DIRETTA SLASK WROCLAW VENEZIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La palla a due della diretta Slask Wroclaw Venezia sta per alzarsi, sarà il primo incrocio tra queste due squadre in Eurocup perché curiosamente nelle tre edizioni in cui entrambe sono state in questa competizione non hanno mai condiviso il girone di regular season. Abbiamo detto che lo Slask Wroclaw ha cambiato passo rispetto alle stagioni recenti: dopo quattro giornate ha due vittorie e altrettante sconfitte, pensate che nelle tre partecipazioni tra il 2021 e il 2024 il suo record complessivo era stato 6-46, pessimo veramente, anche se nella prima occasione erano arrivati gli ottavi grazie alla formula diversa.

Detto che poi i polacchi avevano perso di 27 contro Gran Canaria, l’anno scorso ci sono state cinque sconfitte in sei partite di Champions League, in un girone che comprendeva anche Reggio Emilia, dunque il passo internazionale è davvero brutto ma forse questa potrebbe essere la stagione del riscatto, e certamente la Reyer dovrà stare molto attenta a non sottovalutare un’avversaria che ci crede. Adesso possiamo realmente metterci comodi e stare a vedere insieme come andranno le cose sul parquet della Hala Orbata: la diretta Slask Wroclaw Venezia comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

SLASK WROCLAW VENEZIA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Slask Wroclaw Venezia sulla nostra tv saremo sempre su Sky Sport, di conseguenza la diretta streaming video verrà affidata a Sky Go con l’affiancamento di Now, sempre in abbonamento.

PER CAMBIARE PASSO!

Alla Hala Orbata la diretta Slask Wroclaw Venezia prende il via alle ore 19:00 di mercoledì 29 ottobre 2025, è una partita che vale per la quinta giornata nel girone A di basket Eurocup 2025-2026 e decisamente importante, perché la Reyer con una vittoria potrebbe agganciare i polacchi nella classifica del raggruppamento.

È una Venezia che in questa competizione ha vinto una sola volta; settimana scorsa è caduta sul parquet del Cluj-Napoca al termine di un match tiratissimo, una sconfitta che ci ha detto come le armi a disposizione ci siano tutte ma forse, in termini generali, manchi ancora qualcosa per competere realmente per il titolo europeo.

Considerato che nel weekend Venezia ha perso all’Unipol Forum contro Milano, sicuramente la partita di questa sera diventa ancora più centrale per riprendere la marcia; tuttavia l’avversaria ha cambiato passo rispetto alle ultime stagioni, e soprattutto sul proprio parquet sarà particolarmente insidiosa.

Noi vedremo quello che succederà nella diretta Slask Wroclaw Venezia, sperando che la Reyer faccia un passo avanti in classifica perché la qualificazione agli ottavi di Eurocup è un obiettivo minimo per questa società; aspettando la palla a due proviamo ad addentrarci ancor più nei meandri di questa partita.

DIRETTA SLASK WROCLAW VENEZIA: POLACCHI SORPRENDENTI

Lo abbiamo accennato: nella diretta Slask Wroclaw Venezia la Reyer va alla Hala Orbata per affrontare una squadra che sembra molto diversa rispetto a quella che ha disputato la Eurocup le ultime due volte, e che lo scorso anno in Champions League non era stata in grado di superare la regular season. Lo Slask Wroclaw finora ha sempre vinto in casa: certo la prima partita è stata contro il Neptunas Klaipeda e l’altra contro un Cluj-Napoca che in trasferta è meno competitivo, fuori casa i polacchi hanno sempre perso in doppia cifra ma comunque questo passo non era conosciuto da tempo, e adesso si può sperare.

Deve fare attenzione la Reyer, perché una sconfitta significherebbe vedere lo Slask Wroclaw prendersi due partite di vantaggio nella classifica del girone A; ne mancherebbero poi parecchie per raddrizzare la situazione ma la Reyer sa fin troppo bene cosa voglia dire lasciare per strada punti sanguinosi. Ad ogni buon conto, per quello che abbiamo visto in questo inizio di stagione possiamo dire che Venezia abbia nelle proprie corde la possibilità di vincere questa partita esterna e rimettersi in carreggiata, ma dovrà andare oltre le scorie dettate dalle ultime partite perse. Tra poco il parquet della Hala Orbata fornirà il suo responso…