Champions League, Diretta Slavia Praga Arsenal, streaming video tv: sfida europea tutta biancorossa (4 novembre 2025)

DIRETTA SLAVIA PRAGA ARSENAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Per la diretta Slavia Praga Arsenal si possono scovare quattro precedenti, non è nemmeno così difficile perché sono tutte sfide abbastanza recenti. Le prime risalgono alla fase a gironi della Champions League 2007-2008, quindi sono passati 18 anni: all’andata l’Arsenal vinse con un eloquente 7-0 a Londra il 23 ottobre 2007, anche se poi al ritorno il 7 novembre lo Slavia Praga si prese la soddisfazione di ottenere almeno un pareggio casalingo per 0-0.

DIRETTA/ Atalanta Slavia Praga (risultato finale 0-0): Scamacca non trova il ko! (22 ottobre 2025)

Si passa poi ai quarti di finale della Europa League 2020-2021, quando i cechi riuscirono a pareggiare per 1-1 a Londra giovedì 8 aprile 2021, ma poi al ritorno i Gunners espugnarono Praga per 0-4 appena sette giorni più tardi. Insomma, finora la storia ci ha detto che l’Arsenal o domina oppure non riesce a vincere: goleada dei Gunners questa volta oppure potrebbe scaturire una bella sorpresa dalla diretta Slavia Praga Arsenal? Stiamo per scoprirlo, perché l’attesa per il fischio d’inizio è ormai finalmente terminata! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Atalanta Primavera Slavia Praga (risultato finale 2-0): prima vittoria della Dea! Youth League 2025

DOVE VEDERE DIRETTA SLAVIA PRAGA ARSENAL STREAMING VIDEO

Se avete intenzione di vedere la diretta Slavia Praga Arsenal vi consigliamo di abbonarvi al più presto a Sky, che vi garantirà la possibilità di guardare la diretta streaming su Sky Go.

SLAVIA PRAGA ARSENAL, ARTETA CON LA PORTA INVIOLATA

Ci vorrà una prestazione sopra le aspettative per i padroni di casa se vogliono ottenere punti. La diretta Slavia Praga Arsenal, in programma martedì 4 novembre 2025 alle ore 18:45, vede infatti gli ospiti nettamente favoriti.

Lo Slavia Praga ha conquistato fin qui 2 punti in 3 partite, frutto dei pareggi contro il Bodo Glimt per 2-2 e quello con l’Atalanta a Bergamo per 0-0, intervallati dalla sconfitta netta contro l’Inter di Cristian Chivu per 3-0.

DIRETTA/ Arsenal Atletico Madrid (risultato finale 4-0): poker dei Gunners! (21 ottobre 2025)

L’Arsenal invece ha fatto un percorso perfetto senza nemmeno subire gol in queste tre gare contro il Bilbao in terra spagnola, l’Olympiakos in casa e infine l’altro incontro casalingo con l’Atletico Madrid, terminato addirittura 4-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA ARSENAL

Lo Slavia Praga giocherà con il 4-3-3 con Markovic in porta, difeso dal quartetto Boril, Vicek, Zima e Mbodji. A centrocampo spazio a Moes, Zafeiris e Dorley mentre il tridente offensivo vedrà Kusej insieme a Chory e Provod.

Stesso identico assetto tattico per l’Arsenal. Raya tra i pali, protetto da Timber, Saliba, Gabriel e Lewis-Skelly a chiudere il reparto. Zubimendi e Rice mezzali con Eze in regia. Gyokeres sarà supportato da Saka e Martinelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SLAVIA PRAGA ARSENAL

Il successo dello Slavia Praga è dato a 10 volte la posta in palio contro l’1.27 dell’Arsenal favorita e del 6 per il pareggio. Gol a 2.25, No Gol a 1.57.