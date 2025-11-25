Champions League, Diretta Slavia Praga Athletic Bilbao, streaming video tv: un solo punto di differenza tra le due squadre (25 novembre 2025)

DIRETTA SLAVIA PRAGA ATHLETIC BILBAO (RISULTATO 0-0): CI PROVA SANCET

Inizia il match tra Slavia Praga e Atletico Bilbao. Grandissima occasione per Sancet che entra in area e calcia debole. Chory serve Provod, il tiro dal limite sfiora il palo. Guruzeta prova il passaggio lungo ma sbaglia. Areso per Berenguer, libera la difesa avversaria. Boiro in mezzo, libera la difesa avversaria. Youssoupha Mbodji calcia e prende in difensore avversario. Michal Sadilek a terra per infortunio, da capire se riuscirà a continuare. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

DOVE VEDERE DIRETTA SLAVIA PRAGA ATHLETIC BILBAO, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Slavia Praga Athletic Bilbao? La soluzione è solo una vale a dire abbonarsi a Sky. La diretta streaming è offerta dall’applicazione sempre di Sky.

SI COMINCIA!

Prepariamoci alla diretta Slavia Praga Athletic Bilbao, ormai dietro l’angolo: lo abbiamo già detto e certamente in molti se lo ricorderanno, questa partita era andata in scena anche lo scorso anno e dunque con la formula del super girone, ma la competizione era diversa perché in quel caso si trattava dell’Europa League, onorata al massimo dalla squadra basca che era arrivata in semifinale. L’altra differenza sta nel fatto che il 24 ottobre 2024 queste due squadre si erano affrontate al San Mamès: il pronostico sorrideva all’Athletic Bilbao, ed era stato rispettato anche se con fatica.

Infatti era terminata solo 1-0 in favore della squadra di Ernesto Valverde: al 33’ minuto assist dell’ex Torino Alex Berenguer e gol decisivo di Nico Williams, qualche mese prima campione d’Europa con la Spagna da straordinario protagonista. Questa sera avremo dunque il riscatto dei cechi, la conferma per i baschi oppure un pareggio che certamente non farebbe troppo comodo? Saranno i calciatori in campo a costruire l’esito della partita, noi ci accomodiamo senza indugiare oltre perché ci siamo, la diretta Slavia Praga Athletic Bilbao comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

SLAVIA PRAGA ATHLETIC BILBAO, CI SI GIOCA TANTO

Disperato bisogno di punti. Inutile girarci attorno, la diretta Slavia Praga Athletic Bilbao è una delle ultime chiamate per queste due formazioni: si giocherà al Fortuna Arena di Praga questo martedì 25 novembre 2025 alle ore 21:00.

Lo Slavia Praga ha raccolto due punti in questa fase campionato di Champions League grazie ai pareggi contro Bodo Glimt in casa per 2-2 e a Bergamo contro l’Atalanta per 0-0, perdendo sia la gara con l’Inter che l’Arsenal.

L’Athletic Bilbao invece è a quota tre in virtù del successo ottenuto contro il Qarabag per 3-1 con reti di Guruzeta (doppietta) e Navarro. Nelle altre gare invece tre sconfitte con Arsenal, Borussia Dortmund e Newcastle.

LE PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA ATHLETIC BILBAO

Lo Slavia Praga si schiererà con il modulo 3-4-3. Tra i pali Markovic, protetto dal terzetto Vlcek, Chaloupek e Zima. A centrocampo spazio a Moses, Zafeiris, Sadilek e Mbodji con Provod che insieme a Sanyang supporteranno Chory.

L’Athletic Bilbao si schiererà con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Simon, pacchetto arretrato composto da Boiro, Pareses, Vivian e Areso. In mediana ci saranno Rego e Jauregizar con Berenguer, Vesga e Williams dietro a Gomez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SLAVIA PRAGA ATHLETIC BILBAO

L’Athletic Bilbao, nonostante il fattore casa avverso, parte favorito a 2.35 contro i 2.95 dello Slavia Praga e i 3.35 del segno X. Gol a 1.75, No Gol a 1.96.