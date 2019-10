Diretta Slavia Praga Barcellona/ Streaming video tv: blaugrana in Champions League

Slavia Praga Barcellona viene diretta dall’arbitro scozzese Bobby Madden: per la terza giornata nel gruppo F di Champions League 2019-2020 si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 23 ottobre. Si tratta di una partita che potrebbe rilanciare definitivamente i blaugrana: il 3-0 di Eibar in campionato ha ridato il primo posto in classifica alla banda di Ernesto Valverde che, rispetto all’inizio della stagione, è tornata a marciare anche in trasferta e comanda il girone con 4 punti, frutto del pareggio di Dortmund e della vittoria in rimonta contro l’Inter. Adesso si cercano conferme, con la piena condizione di tutti i giocatori; lo Slavia Praga comunque ha fatto vedere di poter creare pericoli anche alle big, prendendosi un bel pareggio a San Siro contro l’Inter e poi giocando una partita comunque di livello contro il Borussia Dortmund, sia pure perdendola in casa. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Slavia Praga Barcellona; mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita possiamo fare una valutazione rapida su quelle che sono le scelte dei due allenatori, leggendone le probabili formazioni.

La diretta tv di Slavia Praga Barcellona verrà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A, al numero 203 del decoder: l’appuntamento è dunque riservato ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che potranno seguire questa partita di Champions League anche tramite il servizio di diretta streaming video fornito dall’applicazione Sky Go, che come sempre è attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Jindrich Trpisovsky non dovrebbe cambiare la sua squadra per Slavia Praga Barcellona: vedremo dunque un 4-2-3-1 nel quale Kudela e Frydrych sono i centrali difensivi a protezione del portiere Kolar, mentre Coufal giocherà come terzino destro e dall’altra parte dovrebbe esserci Zeleny. In mezzo al campo Husbauer si occupa della regia mentre Soucek è un giocatore capace di inserirsi in zona gol (doppietta nell’ultima di campionato); Masopust e uno tra Provod e Van Buren saranno gli esterni a supporto dell’attaccante, capitan Skoda rimane favorito su Tecl. Il Barcellona si dispone chiaramente con il 4-3-3: ancora assente Sergi Roberto, sarà Nélson Semedo a operare come terzino destro con Jordi Alba dall’altra parte, è tornato a disposizione Umtiti ma il favorito per affiancare Piqué (davanti a ter Stegen) rimane Lenglet. Centrocampo con Sergio Busquets affiancato da Frenkie De Jong, ballottaggio come sempre aperto tra Arthur Melo e Arturo Vidal mentre il tridente offensivo sarà composto da Messi, Luis Suarez e Griezmann che sono andati tutti a segno nella partita di sabato.

Ovviamente le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Slavia Praga Barcellona ci parlano dei blaugrana come della squadra nettamente favorita: il segno 2 per la loro vittoria infatti vale 1,40 volte la somma che avrete deciso di investire, mentre siamo ad un valore di 5,00 volte la puntata per l’ipotesi del pareggio, regolata come sempre dal segno X, e il segno 1 per il successo interno dei cechi vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 7,25 volte quello che investirete con questo bookmaker.



