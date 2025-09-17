Diretta Slavia Praga Bodo/Glimt streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League.

SLAVIA PRAGA BODO/GLIMT (RISULTATO LIVE 0-0): PARTITA SUBITO INTENSA

Una scenografia imponente apre la sfida di Praga tra due squadre che hanno vinto i rispettivi campionati e vorranno imporsi subito anche in Champions League. Il primo pallone è messo in gioco dal Bodo/Glimt e la partita sembra subito avere un ritmo alto con entrambe le squadre subito a cercare il pallone.

Dopo poco più di un minuto, ci prova subito lo Slavia Praga con Kusej che calcia verso la porta e guadagna un corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Dorley prova a calciare da fuori area ma non trova la porta. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA SLAVIA PRAGA BODO/GLIMT (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Slavia Praga Bodo/Glimt sta per cominciare: non ci sono precedenti tra queste due squadre e, come abbiamo già visto ieri, non è certo una novità in questa prima giornata del super girone che, possiamo dirlo, anche l’anno scorso aveva già formato qualche incrocio inedito. La curiosità legata a queste due squadre riguarda le panchine: su quella ceca siede Jindrich Trpisovsky e su quella norvegese Kjetil Knutsen. Ebbene: per entrambi si tratta del settimo anno, quasi ottavo, come allenatori dello stesso club, una rarità soprattutto nel calcio frenetico di oggi ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti, in particolare per il Bodo/Glimt.

Ricordiamo infatti che questa squadra, dopo aver iniziato a dominare in ambito nazionale, nel 2022 ha battuto due volte la Roma (la prima per 6-1) e ha raggiunto i quarti di Conference League, nell’ultima stagione ha centrato la semifinale di Europa League facendo fuori la Lazio e finalmente si è affacciato per la prima volta di sempre alla fase finale di Champions League, nella speranza ovviamente di fare anche un po’ di strada e dunque prendersi almeno il pass per i playoff. Ci riuscirà? L’esordio nella capitale della Repubblica Ceca potrebbe anche portare in dote una vittoria, staremo a vedere se le cose andranno in questo modo e a tale proposito possiamo finalmente metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo, con la diretta Slavia Praga Bodo/Glimt! (agg. di Claudio Franceschini)

SLAVIA PRAGA BODO/GLIMT: SFIDA TRA OUTSIDER!

La diretta Slavia Praga Bodo/Glimt rappresenta a suo modo un evento storico perché, alle ore 18:45 di mercoledì 17 settembre, vivremo la prima di sempre della squadra norvegese nel massimo torneo europeo. La Champions League 2025-2026 è dunque un esordio attesissimo dal Bodo/Glimt, che non è sconosciuto.

Infatti bisogna ricordare la semifinale di Europa League raggiunta lo scorso anno, così come i quarti di Conference League; le due squadre romane hanno sbattuto il muso su questi norvegesi che adesso sono riusciti a fare il passo ulteriore e giustamente se lo vogliono godere, puntando almeno ai playoff.

Lo Slavia Praga rimane una squadra abituata a queste atmosfere, ma dovrà salire di colpi: un anno fa era in Europa League come il Bodo/Glimt, ma aveva ottenuto appena 5 punti (una sola vittoria) venendo eliminato subito, e deludendo le aspettative.

Oppure no? Bisognerà scoprire quale sia il reale livello della squadra ceca, sicuramente la diretta Slavia Praga Bodo/Glimt appare aperta a qualunque risultato e adesso noi attendiamo che la partita prenda il via, non prima di aver valutato con attenzione le scelte da parte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA BODO/GLIMT

Jindrich Trpisovsky, storico allenatore dei cechi, potrebbe impostare la diretta Slavia Praga Bodo/Glimt con un 3-4-1-2 cambiando qualcosa rispetto a sabato. In difesa dovrebbero giocare ancora Zima, Chaloupek e Holes a protezione del portiere Stanek; Hashioka e Zmrzly sugli esterni, mentre in mezzo Oscar e Zafeiris partono favoriti ma attenzione alla candidatura di David Moses. Provod sulla trequarti, poi ecco che davanti si candidano Vorlicky, doppietta contro il Karvina in una vittoria per 3-1, e Schranz: potrebbero prendere il posto di Chytil (a sua volta in gol) e Prekop, ma staremo a vedere.

Ottava stagione sulla panchina del Bodo/Glimt per Kjetil Knutsen, e solito 4-3-3 con interpreti diversi: Hogh è infortunato e allora Brynhildsen o Helmerson a giocare da centravanti, con Mathias Jorgensen e l’ex Milan Hauge sempre favoriti sulle corsie del tridente. In mezzo al campo ovviamente avremo Berg e Evjen, due giocatori di riferimento, con Auklend che potrebbe completare il reparto; in difesa invece il capitano Bjortult fa coppia con Gundersen al centro dello schieramento, il portiere sarà Haikin con Sjovold e Aleesami che dovrebbero operare in qualità di terzini.

QUOTE E PRONOSTICO SLAVIA PRAGA BODO/GLIMT

Secondo l’agenzia Snai, e forse un po’ a sorpresa, nella diretta Slavia Praga Bodo/Glimt è favorita la squadra ceca: abbiamo infatti il segno 1 con un valore equivalente a 1,80 volte la somma messa sul piatto, siamo invece a 3,80 volte la giocata per quanto concerne il segno 2 che regola il successo dei norvegesi; la vincita posta sul segno X, che naturalmente è quello sul quale puntare per il pareggio, sarebbe corrispondente a 4,10 volte quanto avrete pensato di investire.