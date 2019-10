Diretta Slavia Praga Borussia Dortmund/ Streaming video: sfida scontata? (Champions)

Slavia Praga Borussia Dortmund, che sarà diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers, si gioca mercoledì 2 ottobre alle ore 18.55 presso l’Eden Arena di Praga e sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2019-2020. I ceki stanno vivendo un gran momento, dopo l’ultima vittoria di misura sul Mlada Boleslav in campionato hanno tenuto a distanza di 3 punti in Viktoria Plzen dalla vetta ed ora vogliono confermarsi in Champions, dopo il sorprendente pareggio strappato all’esordio contro l’Inter. Stesso risultato che il Borussia Dortmund ha ottenuto in casa contro il Barcellona, graziato anche dall’errore dal dischetto di Marco Reus che avrebbe potuto dare la vittoria ai tedeschi. Il girone F appare più che mai equilibrato, mentre in Bundesliga il Borussia Dortmund si è staccato dalla vetta dopo il pari interno contro il Werder Brema, terza ‘X’ consecutiva per i gialloneri tra campionato e Coppe.

La diretta tv di Slavia Praga Borussia Dortmund sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Football (tutti gli abbonati lo trovano al numero 203 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Slavia Praga Borussia Dortmund, mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 18.55 presso l’Eden Arena di Praga, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. 4-4-2 per lo Slavia Praga allenato da Trpisovsky, in campo con: Kolar, Coufal, Kudela, Horovka, Boril, Masopust, Husbauer, Soucek, Stanciu, Skoda, Olayinka. 4-2-3-1 per il Borussia Dortmund guidato in panchina da Favre, schierato con: Bukri, Piszczek, Hummels, Akanji, Guerreiro, Witsel, Delaney, Sancho, Reus, Brandt, Alcacer.

Per Slavia Praga Borussia Dortmund, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella tedesca: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 3.85 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 1.90 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.50 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.65 e under 2.5 quotato 2.15.



