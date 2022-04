Diretta/ Slavia Praga Feyenoord streaming video tv: pass in gioco (Conference League)

DIRETTA SLAVIA PRAGA FEYENOORD: TUTTO ANCORA IN GIOCO…

Il ritorno di Slavia Praga Feyenoord, gara valida per i quarti di finale di Conference League, andrà in onda in diretta dal Sinobo Stadium giovedì 14 aprile a partire dalle ore 21.00. Le due squadre scenderanno in campo per conquistare il passaggio del turno: nulla è ancora deciso. Il match di andata, infatti, è terminato sul risultato di 3-3. Un pareggio che concede poche previsioni.

I padroni di casa avranno dalla loro parte il favore del pubblico, ma gli ospiti non intendono mollare. Entrambe, d’altronde, sono reduci da una vittoria nei rispettivi campionati ed intendono dare continuità ai risultati positivi. I cechi nello scorso turno hanno battuto il Pardubice, mentre gli olandesi hanno trionfato in casa dell’Heracles. Se da un lato la squadra di Jindrich Trpisovsky è in vetta alla classifica, dall’altro lato gli uomini di Arne Slot sono invece soltanto terzi dietro a Ajax e PSV.

DIRETTA SLAVIA PRAGA FEYENOORD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

Slavia Praga Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Conference League, sarà visibile in diretta su DAZN, che ha acquistato i diritti per la competizione europea. La partita andrà in onda in televisione nel caso in cui i telespettatori siano in possesso di un dispositivo connesso a Internet oppure in streaming sul sito ufficiale o sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA FEYENOORD

Le probabili formazioni della diretta Slavia Praga Feyenoord risentono di qualche assenza. Il tecnico dei padroni di casa Jindrich Trpisovsky dovrà rinunciare per infortunio a Boril, Krmencik e Masopust. È per questo motivo che dovrebbe schierare i suoi nel modulo che gli è più favorevole in questo caso, ovvero il 4-2-3-1: Kolar, Bah, Ousou, Hovorka, Dorley, Traore, Holes, Lingr, Provod, Olayinka, Sor. Gli ospiti dovrebbero schierarsi in un 4-3-3. Il tecnico Arne Slot infatti predilige questo modulo. Gli olandesi però avranno a loro volta da fare i conti con i forfait per problemi fisici di Bijlow, Geetruida e Sandler. Lo schieramento dovrebbe dunque essere questo: Marciano; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Til, Aursnes, Kokcu; Nelson, Linssen, Sinisterra.

QUOTE SLAVIA PRAGA FEYENOORD

Le quote della diretta Slavia Praga Feyenoord, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, si rivelano piuttosto equilibrate. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è infatti proposta a 2,70. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 3,40. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è infine fissato a 2,45.











