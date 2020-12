Diretta/ Slavia Praga Fiorentina (Champions League donne) streaming video: sfida clou

DIRETTA SLAVIA PRAGA FIORENTINA: PARTITA DECISIVA!

Slavia Praga Fiorentina, in diretta presso la Eden Arena di Praga in programma mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale della Champions League femminile. Match cruciale per le viola che partono dal 2-2 del match d’andata in casa. La settimana scorsa dopo il repentino vantaggio di Quinn la Fiorentina si è ritrovata sotto per poi pareggiare nel finale con Sabatino: il pareggio con gol sicuramente pone in una situazione di vantaggio le ceke, a meno di pari pirotecnici dal 3-3 in su la Fiorentina dovrà espugnare la Eden Arena per accedere agli ottavi di finale della competizione. In campionato le toscane sono reduci da un pareggio sul campo dell’Empoli, mentre le ceke arrivano riposate all’appuntamento, essendo il loro campionato nazionale fermo dallo scorso 10 ottobre. Un’impresa difficile ma nella partita d’andata la Fiorentina ha dimostrato di potersela giocare alla pari, pur dovendo rivedere qualcosa dal punto di vista difensivo.

DIRETTA SLAVIA PRAGA FIORENTINA IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Slavia Praga Fiorentina Femminile sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League femminile 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA FIORENTINA

Le probabili formazioni di Slavia Praga Fiorentina, sfida che andrà in scena presso la Eden Arena di Praga. Le padrone di casa saranno schierate dal tecnico Michal Kolomaznik con un 4-2-3-1: Votikova; Jarchovska, Necidova, Pincova, Bartovicova; Persson, Cahynova; Divisova, Kreijcikova, Szewieczkova; Kozarova. Le ospiti guidate in panchina da Antonio Cincotta schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3: Ohrstrom; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli; Mascarello, Breitner, Neto; Bonetti, Sabatino, Clelland.

