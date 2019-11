Diretta Slavia Praga Inter Primavera/ Streaming video e tv: 5^ giornata Youth League

Slavia Praga Inter Primavera verrà diretta dall’arbitro maltese Trustin Farrugia Cann, è un match previsto mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 13.00 presso lo Stadión Na Chvalech di Praga e sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Youth League 2019-2020. I nerazzurri comandano il girone F della competizione, con 9 punti ottenuti nelle prime 4 partite. Dopo 3 vittorie consecutive, i giovani guidati da Armando Madonna sono caduti però nell’ultimo impegno disputato in casa del Borussia Dortmund, riaprendo la corsa alla qualificazione visto che a quota 6 punti, oltre ai tedeschi, ci sono i ceki. L’Inter dovrà cercare dunque innanzitutto di non perdere a Praga per poi giocarsi il primo posto contro il Barcellona. In campionato l’Inter Primavera ha raccolto solamente un punto nelle ultime due partite, pareggiando in casa a reti bianche contro il Torino dopo la sconfitta interna contro la Roma. All’andata i nerazzurri hanno dimostrato però una netta superiorità, battendo 4-0 lo Slavia Praga grazie alle reti messe a segno da Esposito (doppietta), Oristanio e Vergari su calcio di rigore.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Slavia Praga Inter Primavera, match previsto mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 13.00 e che si disputerà presso lo Stadión Na Chvalech di Praga, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre e neppure a pagamento sul satellite, che non hanno acquisito i diritti della Coppa Italia di Serie C. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 sia per le gare di campionato, sia per quanto concerne la Coppa Italia di terza serie.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA INTER

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Slavia Praga Inter, match previsto mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 13.00 presso lo Stadión Na Chvalech di Praga, sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Youth League. Lo Slavia Praga, guidato in panchina da Hysky, sarà schierato con un 4-3-3 disposto con la seguente formazione titolare: Markovic, Barta, Stetka, Vincour, Kosek, Cerv, Zinhasovic, Kristan, Doudera, Toula, Zeronik. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Sirotnik, Alijagic, Hosek, Joao Felipe, Langhamer, Matys, Vit. L’Inter di mister Armando Madonna opterà invece per un 3-5-2 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Stankovic, Youte Kinkoue, Ntube, Colombini, Persyn, Gianelli, Lindkvist, Schiro, Burgio, Vergani, Fonseca. In panchina saranno presenti Pozzer, Attys, Bonfanti, Cortinovis, Sami, Vaghi, Vezzoni.



