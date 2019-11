Diretta Slavia Praga Inter/ Streaming video tv: Conte deve vincere (Champions League)

Slavia Praga Inter, che sarà diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 27 novembre: presso la Eden Arena va in scena la partita valida per la quinta giornata nel gruppo F di Champions League 2019-2020. Decisiva per i nerazzurri, che in campionato continuano a inseguire la Juventus (netta la vittoria sul campo del Torino) ma in Europa rischiano di non superare la fase a gironi: la sconfitta di Dortmund impone di fare risultato in Repubblica Ceca, anche se il pareggio del Barcellona contro lo stesso Slavia ha reso l’obiettivo un po’ più alla portata. Certo l’Inter, che all’andata aveva recuperato i biancorossi di Praga solo in pieno recupero, non può permettersi errori e sa che nell’ultima giornata dovrà ospitare il Barcellona; lo Slavia crede se non altro in un posto in Europa League, anche se molto probabilmente la sua stagione internazionale di chiuderà a dicembre. Vediamo dunque, mentre aspettiamo la diretta di Slavia Praga Inter, in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco della Eden Arena, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Slavia Praga Inter.

La diretta tv di Slavia Praga Inter è un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale Sky Sport Arena al numero 204 del loro decoder; naturalmente sarà come sempre disponibile il servizio fornito dall’applicazione Sky Go che permetterà di seguire la partita di Champions League anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

In Slavia Praga Inter, Jindrich Trpisovsky dovrebbe puntare sul 4-2-3-1: non sono al meglio Soucek e Masopust, in caso di forfait il loro posto sarebbe preso da Husbauer e Tecl, che giocherebbero rispettivamente in mediana (al fianco di Ibrahim Traoré) e in attacco come riferimento unico di un reparto offensivo completato dalla linea di trequarti con Sevcik, Stanciu e Olayinka. In difesa invece sembra essere tutto confermato: Kudela e Frydrych saranno i due centrali a protezione del portiere Kolar, sulle fasce laterali come terzini giocheranno Coufal e Boril. Continuano i guai per Antonio Conte, che ha perso anche Barella: Sensi dovrebbe essere ancora fuori e allora scelte obbligate a centrocampo, con Gagliardini e Matias Vecino ai lati di Brozovic e soprattutto nessuna sostituzione possibile se non eventualmente Borja Valero. In difesa dovrebbe essere tutto confermato con Godin, De Vrij e Skriniar a protezione di Handanovic, sulle corsie i favoriti restano Candreva e Biraghi mentre per quanto riguarda la coppia offensiva chiaramente non c’è nemmeno bisogno di specificare che saranno Lautaro Martinez e Romelu Lukaku a iniziare la partita.

I nerazzurri partono favoriti nel pronostico di Slavia Praga Inter, fornito dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 2 che identifica la loro vittoria porta in dote una vincita corrispondente a 2,25 volte la somma messa sul piatto, mentre con il successo interno dei cechi guadagnereste una cifra pari a 3,20 volte quanto investito. Siamo davvero vicini con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X: il guadagno ammonterebbe a 3,35 volte la giocata.



