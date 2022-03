Diretta/ Slavia Praga Lask Linz streaming video tv: cechi lanciati, Conference League

Slavia Praga Lask Linz, in diretta giovedì 10 marzo 2022 alle ore 18.45 presso il Sinobo Stadium di Praga sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Ceki che arrivano lanciatissimi all’appuntamento con 6 vittorie consecutive messe in fila tra campionato e fronte europeo. Particolarmente importante l’ultimo 2-0 nel sempre sentito derby con lo Sparta Praga, con la squadra biancorossa ora affiancata al Viktoria Plzen in testa alla classifica.

Il Lask Linz è reduce invece da una sconfitta nella Bundesliga austriaca, 1-0 per il Wolfsberger il risultato e bianconeri rimasti indietro in classifica all’ottavo posto. Il fronte europeo potrebbe diventare il più importante con il Lask Linz che ha vinto il suo girone davanti agli israeliani del Maccabi Tel Aviv, i finlandesi dell’HJK Helsinki e gli armeni dell’Alashkert, avversari non irresistibili ma contro i quali gli austriaci non hanno avuto problemi.

DIRETTA SLAVIA PRAGA LASK LINZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Slavia Praga Lask Linz è su DAZN: la visione sarà garantita (agli abbonati) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA LASK LINZ

Le probabili formazioni della diretta Slavia Praga Lask Linz, match che andrà in scena al Sinobo Stadium di Praga. Per lo Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mandous; Ousou, Holes, Kacharaba, Dorley; Traoré, Sevcik; Schranz, Lingr, Olayinka; Tecl. Risponderà il Lask Linz allenato da Andreas Wieland con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Schlager; Potzmann, Boller,Wiesinger, Twardzik; Hong, Michorl; Gruber, Horvath, Goiginger; Schmidt.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Slavia Praga Lask Linz, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Slavia Praga con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Lask Linz, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



