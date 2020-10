Diretta/ Slavia Praga Leverkusen (Europa League) streaming video tv: Bayer favorito

Slavia Praga Leverkusen, diretta dallo scozzese Collum, giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Bayer favorito sulla carta per questa trasferta nella Repubblica Ceca, anche alla luce degli ultimi risultati che vedono la squadra di Bosz in grande ascesa. Dopo il colpo esterno col Mainz, il Bayer è partito con un 6-2 ai francesi del Nizza, risultato probabilmente più sensazionale della prima giornata della fase a gironi di Europa League. E in Budesliga è arrivato poi un 3-1 all’Augsburg che ha permesso al Leverkusen di issarsi da solo al quarto posto in Bundesliga. Avvertito lo Slavia che ha visto invece complicarsi subito il cammino europeo, con la sconfitta in Israele all’esordio contro l’Hapoel Beer Sheva, un 3-1 subito in trasferta che pone al momento i ceki indietro nelle gerarchie del girone.

DIRETTA SLAVIA PRAGA LEVERKUSEN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Slavia Praga Leverkusen sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA LEVERKUSEN

Le probabili formazioni di Slavia Praga Leverkusen, sfida che andrà in scena presso il Sinobo Stadium di Praga. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Jindrich Trpisovsky con un 3-4-1-2: Kolar; Kudela, Hovorka, Boril; Malinsky, Dorley, Traoré, Provod; Sevcik, Tecl, Musa. Gli ospiti guidati in panchina da Peter Bosz schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-1-4-1 come modulo di partenza: Hradecky; L.Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartliner, Diaby, Palacios, Wirtz, Bellarabi, Alario.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Europa League tra Slavia Praga e Leverkusen queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 3.35, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.70 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA