Diretta/ Slavia Praga Milan risultato live, streaming video tv: Pioli suona la carica (EL, 14 marzo 2024)

Cielo a tinte arancioni in questa diretta di Slavia Praga Milan, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, i rossoneri arrivano con un vantaggio di 4-2 ottenuto nell’andata. Grazie a una difesa tornata a mostrare solidità, Pioli può sperare di passare il turno senza subire gol, consolidando così il cammino in Europa.

Tuttavia, occorre prestare attenzione alla pericolosità dimostrata dalla squadra della Repubblica Ceca durante l’incontro disputato a San Siro. Infatti ricordiamo che la squadra milanese è stata fischiata dai propri tifosi per aver subito due gol nella precedente uscita europea.

DIRETTA SLAVIA PRAGA MILAN STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Numerose le opportunità di vedere la diretta di Slavia Praga Milan, per i più legati alla televisione c’è la possibilità di vederla su Sky dopo l’acquisto di un abbonamento e il pacchetto Sport, stessa modalità anche per NowTv. Per i più “Smart” invece, la piattaforma streaming di Dazn offre questa partita con il semplice abbonamento mensile.

DIRETTA SLAVIA PRAGA MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Slavia Praga Milan per vedere le probabili formazioni cercando i protagonisti attesi del match: è probabile che Pioli schieri Leao come elemento chiave della squadra, soprattutto considerando la sua forma straordinaria e la capacità di dribbling che può disorientare gli avversari.

Per quanto riguarda la formazione ospite, ci si aspetta che Wallem venga schierato come esterno in attacco. Si tratta di un giocatore incredibile che ha dimostrato la sua pericolosità anche nell’incontro precedente contro il Milan. La sua presenza potrebbe rappresentare una minaccia per la difesa avversaria.

SLAVIA PRAGA MILAN, LE QUOTE

Cerchiamo qualche quota interessante per la diretta di Slavia Praga Milan grazie al sito di Sisal: il segno 1 è quotato a 3,5. Mentre i rossoneri vincenti sono fissati a 2. Il pareggio invece a 2,8.











