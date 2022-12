Diretta/ Slavia Praga Roma donne, streaming video tv (Champions League)

DIRETTA SLAVIA PRAGA ROMA FEMMINILE: GIALLOROSSE GIÀ QUALIFICATE

Slavia Praga Roma, in diretta giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 18.45 presso la Fortuna Arena di Praga, sarà una delle sfide valevoli per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Women’s Champions League. Una gara che non ha quasi nulla da dire in termini di classifica, se non per le giallorosse, già qualificate alla fase successiva.

Lo Slavia Praga è matematicamente fuori dai giochi con appena 2 punti raccolti, frutto di due pareggi e tre sconfitte. Le biancorosse nell’ultimo turno hanno fermato il Wolfsburg sullo 0-0. La Roma, invece, è seconda a quota 10 punti, a -1 dal Wolfsburg primo del girone. Le giallorosse nell’ultimo turno hanno superato 5-0 le austriache del St. Polten.

COME VEDERE LA PARTITA SLAVIA PRAGA ROMA FEMMINILE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Slavia Praga Roma femminile sarà trasmessa in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione della massima competizione europea femminile, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA ROMA

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Slavia Praga Roma. Partiamo dalla compagine ceca, in campo con il consueto 4-2-3-1: Lukasova, Vesela, Necidova, Bartovicova, Khyrova, Keane, Tenkratova, Cerna, Kozarova, Ruzickova, Nekesa. Passiamo adesso alle giallorosse, schierate con il 4-3-3: Ceasar, Bartoli, Wenninger, Linari, Minami, Andressa, Giugliano, Greggi, Serturini, Giacinti, Haavi.

