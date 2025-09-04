Qualificazioni Mondiali, Diretta Slovacchia Germania, streaming video tv: le due squadre vorranno mettersi da parte gli ultimi risultati (4 settembre 2025)

DIRETTA SLOVACCHIA GERMANIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo davvero arrivati alla diretta Slovacchia Germania, stiamo parlando di una partita che possiamo raccontare anche tramite i suoi precedenti, perché ce ne sono 11 e troviamo anche tre vittorie da parte della nazionale mitteleuropea. Certo sono successi tutti in amichevole, del resto queste due nazionali per otto volte si sono scontrate in test match; sia come sia l’ultima vittoria della Slovacchia risale al maggio 2016, un 3-1 peraltro in trasferta e in rimonta, perché al gol di Mario Gomez avevano risposto Marek Hamsik, Michal Duris e Juraj Kucka, dunque anche gol da parte di calciatori ben conosciuti nel nostro Paese.

Un mese dopo la Germania si era vendicata nella maniera perfetta: nel girone degli Europei aveva vinto con un netto 3-0 grazie a Jerome Boateng, Mario Gomez e Julian Draxler, peraltro appena dopo la prima rete Matus Kozacik aveva parato un rigore a Mesut Ozil. In quel caso la corsa tedesca si era fermata in semifinale; ora il contesto è diverso ma la nazionale slovacca sogna il grande colpo nell’esordio delle qualificazioni Mondiali 2026, a noi non resta che affidarci al campo per scoprire come andranno le cose e dunque che parlino i protagonisti della partita, la diretta Slovacchia Germania sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA SLOVACCHIA GERMANIA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Slovacchia Germania, potrete farlo solamente su Sky tramite abbonamento però solo tramite diretta gol. La diretta streaming sarà offerta da Sky Go.

DIRETTA SLOVACCHIA GERMANIA, PRIMI POSTI ASSICURATI?

In un Gruppo A che le vede favorite per terminare tra le prime due posizioni, la diretta Slovacchia Germania in programma giovedì 4 settembre 2025 alle ore 20:45 potrebbe già essere uno scontro diretto per l’ambito primo posto che regalerebbe la qualificazione diretta, a differenza della seconda piazza che vorrebbe dire playoff.

Non ce ne vogliano Irlanda del Nord e Lussemburgo, ma sulla carta le Nazionali dell’ex tecnico del Napoli Francesco Calzona e Julian Nagelsmann dovrebbero avere come detto vita facile per raggiungere i primi due posti.

C’è da dire però che Slovacchia e Germania non stanno vivendo periodi felicissimi. I primi hanno perso le ultime due amichevoli con Grecia e Israele dopo la retrocessione in Nations League mentre i tedeschi, dopo aver eliminato l’Italia, hanno perso sia la semifinale col Portogallo che la finalina con la Francia in Nations League.

LE PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA GERMANIA

La Slovacchia giocherà con il 3-4-3 con Rodak in porta, difeso dal terzetto Gyomber, Skriniar e Satka. Agiranno da esterni Kmet e Hancko con Lobotka e Duda in regia. Davanti Bero, Bozenik e Tupta a comporre l’attacco.

Risponde la Germania con l’assetto tattico 4-2-3-1: tra i pali Baumann, protetto dal pacchetto difensivo Kimmich, Tah, Koch e Raum. In mediana Goretzka e Groß mentre Adeyemi, Woltemade e Wirtz supporteranno Fullkrug.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SLOVACCHIA GERMANIA

La squadra favorita a vincere questa partita è la Germania a 1.42 con il segno X del pareggio a 4.75 e l’1 fisso della Slovacchia a 7. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.