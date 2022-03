Diretta Slovacchia Italia/ Coppa Davis 2022 streaming video tv: la seconda giornata

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA: DUE SINGOLARI E UN DOPPIO!

Alle ore 15:00 di sabato 5 marzo la diretta di Slovacchia Italia torna a farci compagnia: è la seconda giornata delle qualificazioni di Coppa Davis 2022, e la speranza è che gli azzurri del tennis maschile ottengano il pass per le finali che, come abbiamo già detto, saranno poi a novembre con una lunga pausa nel calendario della manifestazione, visto che la modifica della formula ha cambiato la programmazione rendendola più snella sul lungo periodo, per poi andare a creare una sorta di tour de force autunnale che però ha il pregio di essere parecchio interessante anche perché molto compresso in pochi giorni.

Diretta/ Slovacchia Italia (1-1) Coppa Davis 2022: ha vinto Sinner, sconfitta Sonego

La diretta di Slovacchia Italia dunque conclude il programma di questo incrocio: due singolari e un doppio nel menu del sabato alla NTC Arena di Bratislava, dove gli azzurri hanno ripreso la marcia in Coppa Davis 2022 dopo la bruciante eliminazione ai quarti dello scorso novembre, arrivata per mano della Croazia. Come dicevamo già ieri, anche per quello che il sorteggio ci ha consegnato, non arrivare alle finali sarebbe un flop soprattutto considerando il periodo storico, ma tra poco torneremo a far parlare il campo e vedremo quindi come andranno le cose in Coppa Davis 2022…

Diretta/ Russia Croazia (2-0) finale Coppa Davis 2021: vince Medvedev, è trionfo!

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE I MATCH DI COPPA DAVIS

La diretta tv di Slovacchia Italia sarà garantita da SuperTennis: come sempre la casa della Coppa Davis è la web-tv federale che è disponibile per tutti sul digitale terrestre, ma anche sul satellite (per gli abbonati). Naturalmente sarà poi possibile seguire i match del torneo anche in diretta streaming video: senza costi aggiuntivi si potrà infatti visitare il sito www.supertennix.it o attivare la relativa app su dispositivi mobili, inoltre possiamo ricordare che tutte le informazioni utili sul torneo saranno disponibili sul portale ufficiale www.daviscup.com.

DIRETTA/ Italia Croazia (risultato 1-2) streaming video: croati in semifinale

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca tra poco la seconda giornata nella diretta di Slovacchia Italia. Siamo in un periodo storico nel quale il nostro movimento di tennis maschile è sulla cresta dell’onda, guidato da due straordinari giocatori come Matteo Berrettini (assente a Bratislava) e Jannik Sinner che sono entrambi nella Top Ten e hanno raggiunto ottimi risultati nel circuito Atp. La sensazione è che manchi ancora qualcosa per arrivare definitivamente al massimo livello, ma certamente oggi Berrettini è un giocatore che inizia gli Slam con l’obiettivo di vincerli.

Invece Sinner, per quanti limiti abbia ancora (ed è anche per questo che si è separato dal suo storico allenatore Riccardo Piatti), ha già uno status per il quale i quarti di un Major sono un traguardo cui aspirare costantemente. Qui però si parla di Coppa Davis, che è un torneo ancora diverso: le circostanze sono differenti e il richiamo dell’orgoglio di giocare sotto la propria bandiera può essere uno sprone per alcuni o magari un “dovere” per altro, così che sul campo queste sensazioni si mischiano andando a incidere sui risultati. A noi ora non resta che aspettare per scoprire come andranno le cose nella diretta di Slovacchia Italia, per la seconda giornata di Coppa Davis 2022.



© RIPRODUZIONE RISERVATA