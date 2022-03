Diretta Slovacchia Italia/ Coppa Davis 2022 streaming video tv: qualificazioni al via

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA: QUALIFICAZIONI IN COPPA DAVIS!

La diretta di Slovacchia Italia, per le qualificazioni di Coppa Davis 2022, ci farà compagnia venerdì 4 marzo: alle ore 17:00 saremo alla NTC Arena di Bratislava – campo indoor e superficie dura – per la prima di due giornate nelle quali la nostra nazionale di tennis maschile andrà a caccia del pass per le finali, che si disputeranno al termine dell’anno solare. Come sappiamo la Coppa Davis ha cambiato formula: vincere questo “spareggio” di qualificazione significa andare direttamente a novembre per la fase a gironi, dove nell’ultima apparizione l’Italia ha subito una tremenda delusione.

Diretta/ Russia Croazia (2-0) finale Coppa Davis 2021: vince Medvedev, è trionfo!

Infatti nella scorsa edizione di Coppa Davis è arrivata l’eliminazione contro la Croazia, nei quarti di finale: un incrocio che ci vedeva sulla carta favoriti, ma che a causa del ko di Lorenzo Sonego nel suo singolare ha portato poi a un doppio nel quale i balcanici hanno fatto valere la loro superiorità. Adesso nella diretta di Slovacchia Italia non ci sono scuse, bisogna vincere e volare alle finali di Coppa Davis 2022 ma vedremo quello che succederà alla NTC Arena di Bratislava, perché tra poco si inizierà a giocare e come sempre a parlare sarà il campo…

DIRETTA/ Italia Croazia (risultato 1-2) streaming video: croati in semifinale

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE I MATCH DI COPPA DAVIS

La diretta tv di Slovacchia Italia sarà garantita da SuperTennis: come sempre la casa della Coppa Davis è la web-tv federale che è disponibile per tutti sul digitale terrestre, ma anche sul satellite (per gli abbonati). Naturalmente sarà poi possibile seguire i match DI Slovacchia Italia anche in diretta streaming video: senza costi aggiuntivi si potrà infatti visitare il sito www.supertennix.it o attivare la relativa app su dispositivi mobili, inoltre possiamo ricordare che tutte le informazioni utili sul torneo saranno disponibili sul portale ufficiale www.daviscup.com.

Diretta Coppa Davis 2021/ Streaming video tv: programma 4^ giornata, 28 novembre

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Slovacchia Italia di Coppa Davis 2022 dobbiamo innanzitutto parlare dei convocati della nostra nazionale: Filippo Volandri ha puntato ancora una volta sui giovani, non sarà presente Matteo Berrettini ma il capofila degli azzurri sarà Jannik Sinner, e questa di per sé è già una straordinaria garanzia. Poi ci sono Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti: il primo si può già considerare in là con la carriera pur essendo esploso relativamente tardi, il carrarino invece si trova ancora all’inizio ma ha già dimostrato un grande talento.

Una formazione che anche senza Berrettini, indiscutibilmente il nostro miglior singolarista e non solo per ragioni di squisito ranking Atp (cosa che comunque ha ovviamente un certo peso), rende l’Italia chiaramente favorita: la Slovacchia si presenta con Alex Molcan e Norbert Gombos che sono rispettivamente numero 69 e 110 della classifica mondiale. A proposito: gli azzurri hanno portato a Bratislava anche Stefano Travaglia e Simone Bolelli (che sarà eventualmente utilissimo per il doppio), e allora vedremo, tra poco la diretta di Slovacchia Italia darà il via alle qualificazioni di Coppa Davis 2022 e noi aspettiamo con trepidazione che si giochi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA