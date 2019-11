Diretta Slovacchia Italia U19/ Streaming video tv: scontro al vertice nel gruppo 6

Slovacchia Italia Under 19, in diretta dal Misano Adriatico Nuovo, martedi 19 novembre 2019 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per le qualificazioni agli Europei Under 19. Ancora un esame importante per gli azzurrini dopo quello dopo Cipro e l’esordio vincente contro Malta, nel gruppo 6 delle qualificazione che sulla carta vede l’impegno contro la Slovacchia come il più duro da affrontare, ma certo non decisivo. Gli slovacchi sono partiti espugnando il campo di Cipro, e certo rimangono l’avversario più terribile nel girone , ma alla vigilia di questo terzo turno, già entrambe le nazionali hanno trovato il pass per la fase Elite della manifestazione. Di fatto quindi oggi in questo scontro si lotterà solo per la vetta del girone e poco altro: in ogni caso vincere contro la Slovacchia sarebbe sicuramente un importante esame di maturità superato per la formazione che il CT Bollini vuole portare da protagonista alla fase Elite dei prossimi Europei Under 19, che si disputerà in Irlanda del Nord nel 2020.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Slovacchia Italia Under 19 non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre o del satellite in chiaro o a pagamento, né in diretta streaming video via internet: aggiornamenti in tempo reale si potranno reperire sul sito ufficiale uefa.com nella sezione dedicata a Euro Under 19.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA ITALIA U19

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Slovacchia Italia Under 19, sabato 16 novembre 2019, sfida valevole per le qualificazioni agli Europei Under 19. L’Italia del CT Alberto Bollini scenderà in campo con un 4-3-1-2: Brancolini; Pierozzi, Okoli, Ntube, Ponsi; Ricci, Rovella, Greco; Marigosu; Esposito, Petrelli. Questo l’elenco completo delle convocazioni del CT Bollini per il doppio impegno contro Cipro e Slovacchia. Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Sassuolo); Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Lorenzo Colombini (Inter), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Edoardo Pierozzi (Fiorentina), Fabio Ponsi (Fiorentina); Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu (Cagliari), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa); Attaccanti: Sebastiano Esposito (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Eddie Anthony Salcedo Mora (Hellas Verona).

© RIPRODUZIONE RISERVATA