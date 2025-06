DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA U21 (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Prima di leggere le formazioni ufficiali e immergerci nel clima della diretta Slovacchia Italia U21, possiamo dire qualcosa circa i precedenti di questo incontro per la seconda giornata degli Europei Under 21 proprio in Slovacchia. Possiamo allora tornare a 25 anni fa, perché anche nel 2000 il torneo continentale era stato ospitato dagli slovacchi e pure allora le due Nazionali si affrontarono nel girone. L’Italia di Marco Tardelli avrebbe poi vinto quell’Europeo, ma lunedì 29 maggio 2000 non andò oltre un pareggio per 1-1 nel primo incrocio di sempre contro la Slovacchia Under 21. In totale i precedenti sono cinque, con l’Italia U21 in vantaggio grazie a due vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta in un testa a testa comunque abbastanza equilibrato.

L’ultima volta è un’amichevole di giovedì 6 settembre 2018, per cui ha ormai importanza solo relativa, però per gli Azzurrini fu una pesante sconfitta per 0-3. Adesso però leggiamo davvero le formazioni ufficiali, poi via alla diretta Slovacchia Italia U21! SLOVACCHIA (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; Rigo, Nebyla, M. Sauer; Marcelli, Suslov, L. Sauer. All. Kentos. ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Casadei; Gnonto. All. Nunziata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SLOVACCHIA ITALIA U21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Come sempre per le partite degli Azzurrini, avremo la diretta Slovacchia Italia U21 in tv in chiaro per tutti su Rai 2 e quindi tramite sito e app di Rai Play per la diretta streaming video.

GLI AZZURRINI PER IL BIS

Dopo la vittoria al debutto, gli Azzurrini del c.t. Carmine Nunziata vanno a caccia di un altro successo oggi, sabato 14 giugno 2025. L’appuntamento sarà con la diretta Slovacchia Italia U21 alle ore 21.00, presso lo Stadio Anton Malatinský di Trnava, che ospita tutte le nostre partite nel girone A degli Europei Under 21 2025.

Giochiamo quindi contro i padroni di casa organizzatori del torneo, staremo a vedere se questa potrà essere una difficoltà in più sulla strada verso il primo obiettivo, cioè i quarti di finale che avevamo mancato due anni fa.

L’inizio è stato sofferto ma positivo, l’Italia U21 ha infatti vinto 1-0 contro la Romania (che ha sbagliato un calcio di rigore) e adesso cerca il bis contro i padroni di casa nella diretta Slovacchia Italia U21. Gli slovacchi dal canto loro al debutto hanno perso contro la Spagna, ma hanno comunque fatto bella figura rimontando due gol prima di cedere solo al 90’.

Sarà quindi un altro match ostico, ma alla portata degli Azzurrini: chiudere la pratica della qualificazione prima della super sfida di martedì prossimo contro la Spagna sarebbe prezioso, cosa ci dirà la diretta Slovacchia Italia U21?

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA ITALIA U21

I padroni di casa del c.t. Jaroslav Kentos dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3 come modulo nelle probabili formazioni della diretta Slovacchia Italia U21. Il portiere Belko è anche il capitano; nella difesa a quattro i due terzini Kopasek e Javorcek e i due centrali Jakubko e Obert; tre uomini invece dal primo minuto a centrocampo e dovrebbero essere Rigo, Nebyla e Suslov; infine il tridente potrebbe prevedere Marcelli e Leo Sauer ai fianchi di Holly, schierato come prima punta mercoledì.

Il modulo 4-3-2-1 ad albero di Natale (anche se l’immagine è molto fuori stagione) dovrebbe invece essere il riferimento tattico parlando degli Azzurrini di Carmine Nunziata. In porta Desplanches; davanti a lui capitan Pirola e Ghilardi nella coppia difensiva centrale con i due terzini Zanotti e Ruggeri a completare il reparto; a centrocampo il terzetto con Fabbian, Prati e Ndour; infine il reparto offensivo nel quale Baldanzi e Koleosho potrebbero agire a supporto del centravanti Gnonto.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante il fattore campo avverso, le quote William Hill per il pronostico sulla diretta Slovacchia Italia U21 sorridono decisamente agli Azzurrini. Per la precisione, ecco il segno 2 favorito a quota 1,74, mentre un pareggio varrebbe 3,95 volte la giocata ed infine la quotazione per il segno 1 è pari a 4,30.