Diretta/ Slovacchia Portogallo (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (oggi 8 settembre 2023)

DIRETTA SLOVACCHIA PORTOGALLO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Slovacchia Portogallo sta per cominciare, allora possiamo dire che fino a questo momento la nazionale lusitana ha dominato il gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2024. Quattro partite, quattro vittorie: in casa il 4-0 al Liechteinsten e il 3-0 alla Bosnia, in trasferta roboante 6-0 al Lussemburgo (che ha fatto 7 punti nel girone) e sofferto 1-0 all’Islanda. Abbiamo quindi 14 gol segnati e nessuno subito: una marcia trionfale, questa sera la nazionale di Roberto Martinez affronta la rivale più accreditata per il primo posto e la musica a Bratislava potrebbe cambiare, pur se la qualificazione non sembra essere in discussione.

La Slovacchia ha fatto 10 punti: ha battuto 2-0 la Bosnia in casa, poi i colpi esterni contro Islanda (1-2) e Liechtenstein (1-0) sempre soffrendo ma uscendo con i 3 punti, peccato che all’esordio fosse arrivato un deludente 0-0 interno contro il Lussemburgo. Adesso vedremo quello che succederà a Tehelné Pole, perché finalmente le due nazionali sono pronte e dunque noi possiamo metterci comodi lasciando che siano i protagonisti di questa partita a parlare: ci siamo davvero, la diretta di Slovacchia Portogallo sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SLOVACCHIA PORTOGALLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Slovacchia Portogallo al momento sembra non si possa vedere da nessuna parte. Infatti sulla Guida Tv di Sky, circa la programmazione dei canali calcistici e sportivi, non capire alcun evento associato a questa sfida di qualificazione.

Seguiranno eventualmente aggiornamenti anche per quanto riguarda lo streaming video dell’evento.

I TESTA A TESTA

Quanti e quali sono i precedenti nella diretta di Slovacchia Portogallo? Ne contiamo appena quattro, e va anche segnalato che questa partita non si verifica dal 2005. Abbiamo due incroci nelle qualificazioni agli Europei 2000, e due sulla strada verso i Mondiali 2006: in entrambe le occasioni il Portogallo avrebbe poi raggiunto la semifinale della manifestazione, senza però andare oltre. Abbiamo comunque tre vittorie lusitane e un pareggio: quando il Portogallo ha battuto la Slovacchia non ha mai subito gol, l’unica rete incassata è arrivata qui al Tehelné Pole nel marzo 2005, marcatore Miroslav Karhan su rigore e poi pareggio di Hélder Postiga.

Dunque, altro dato: la Slovacchia non ha mai segnato su azione al Portogallo, che si è imposto in terra straniera nell’ottobre 1998 con un netto 3-0. Era una nazionale affidata a Humberto Coelho, e in pieno periodo di una generazione d’oro che però ha raccolto molto meno di quanto avrebbe potuto: la doppietta di Joao Pinto nel primo tempo aveva spianato la strada, poi completata dal tris di Abel Xavier. In campo quel giorno anche Vitor Baia, Fernando Couto, Paulo Bento, Luis Figo e Rui Costa: eppure, questa nazionale ha giocato solo una finale e l’ha persa, per di più in casa contro la Grecia. (agg. di Claudio Franceschini)

MATCH AD ALTA QUOTA

La diretta Slovacchia Portogallo, in programma venerdì 8 settembre alle ore 20:45. racconta di una sfida molto interessante tra due squadre che stanno dominando il Gruppo J di qualificazione al prossimo Europeo fissato nel 2025 in Germania. La Slovacchia è l’unica squadra oltre al Portogallo ad aver raggiunto la doppia cifra di punti nel proprio raggruppamento dopo 4 match avendo vinto contro Bosnia, Islanda e Liechtenstein, pareggiando solamente all’esordio contro il Lussemburgo in casa. Un pari che sembrava poter lasciare qualche strascico, ma che in realtà ha dato la forza alla Slovacchia di fare bottino pieno nelle successive tre partite.

Dall’altra parte stavolta però ci sarà un’autentica corazzata come quella portoghese, capace di raccogliere 12 punti su 12 disponibili, siglando 14 reti e non subendone nemmeno una: secco 4-0 al Liechtenstein per iniziare, tennistico 6-0 contro il Lussemburgo, netto 3-0 alla Bosnia e infine un successo di misura in Islanda. In quest’ultima partita è servito il timbro di Cristiano Ronaldo arrivato all’89’ dopo che l’Islanda era rimasta in dieci uomini dall’81esimo. Una rete che permette così ai lusitani di andare in Slovacchia con due punti di vantaggio sui rivali.

SLOVACCHIA PORTOGALLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Slovacchia Portogallo vedono i padroni di casa schierarsi col classico 4-3-3. In porta Dubravka, protetto Pekarik, Vavro (autore del gol decisivo col Liechtenstein), Skriniar e Hancko. A centrocampo tra passato e presente della nostra Serie A con Kucka, Lobotka e Marek Hamsik. In avanti Suslov e Mak assisteranno Polievka.

Il Portogallo risponde col 5-3-2: tra i pali Costa, difeso da una folta muraglia composta da Cancelo, Dias, Pereira, Pepe e Diogo Dalot. A centrocampo spazio alla fantasia e alla tecnica di Bernardo Silva, Ruben Neves in mediana e Bruno Fernandes. In attacco Cristiano Ronaldo affiancherà Rafael Leao, dieci del Milan.

SLOVACCHIA PORTOGALLO, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Slovacchia Portogallo danno per favorita la squadra lusitana con una quota di 1.44. Sempre bet365 assegna ai padroni di casa un valore di 8 volte la posta in palio, a 4.33 invece la X del pareggio.

Over 2.5 o Under? L’eventualità di vedere almeno tre gol in questo incontro è data a 1.88, leggermente più bassa dell’esito opposto che possiamo trovare a 1.98. Per quanto riguarda il segno Gol ovvero entrambe le squadre a segno abbiamo una quota di 2.10 riferito al Gol e 1.67 per il No Gol.











