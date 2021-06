Diretta Slovacchia Spagna/ Streaming video tv: Roja, dentro o fuori! (Europei 2020)

DIRETTA SLOVACCHIA SPAGNA: LA ROJA RISCHIA!

Slovacchia Spagna, che sarà diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 23 giugno presso l’Estadio La Cartuja di Siviglia: nella terza e ultima giornata del gruppo E la Roja rischia l’eliminazione dagli Europei 2020, e sarebbe un flop incredibile anche considerando il girone. Spagna che dopo aver pareggiato contro la Svezia lo ha fatto anche contro la Polonia, sbagliando un rigore; ora mancare la vittoria significherebbe uscire dal torneo, dunque per Luis Enrique è finito il tempo delle sperimentazioni e bisogna iniziare a fare davvero sul serio.

La Slovacchia, grazie alla vittoria sulla Polonia, si è messa in una buona posizione ma sa bene che se dovesse perdere in Andalusia sarebbe sostanzialmente eliminata; dunque la nazionale mitteleuropea spera di prendersi quel pareggio che significherebbe andare agli ottavi, come era già accaduto cinque anni fa. Aspettando che la diretta di Slovacchia Spagna prenda il via, proviamo ora a valutare in che modo i due CT potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco di Siviglia, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SLOVACCHIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Slovacchia Spagna sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: dovrete nel caso rivolgervi ai canali del decoder di Sky perché è questa emittente che fornisce tutte le partite degli Europei 2020 (solo alcune sono invece sulla televisione di stato), e come sempre in assenza di un televisore potrete attivare il servizio di diretta streaming video, seguendo il match su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivandovi l’applicazione Sky Go, che non richiede costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA SPAGNA

Stefan Tarkovic sceglie come sempre il 4-2-3-1 per Slovacchia Spagna, e dovrebbe confermare tutte le sue scelte: dunque Skriniar e Satka davanti al portiere Dubravka con Pekarik e Hubocan a correre sulle fasce, a centrocampo Kucka che si adatta a fare il mediano a due facendo coppia con Hrosovsky, e due esterni alti che possono essere Koscelnik e Mak ma con Haraslin che se la gioca per la fascia destra. Da valutare anche Hromada a centrocampo, mentre capitan Hamsik dovrebbe piazzarsi alle spalle di Duda, favorito per fare il centravanti. Luis Enrique confermerà la sua difesa con Unai Simon tra i pali, Laporte e Pau Torres davanti a lui e i due terzini Marcos Llorente a Jordi Alba; da vedere invece il centrocampo, ma Koke e Rodri dovrebbero esserci e così anche Pedri, con Thiago Alcantara che però lo pressa. Spazio poi a Morata come centravanti, con Gerard Moreno verso la conferma da esterno e il ballottaggio Ferran Torres-Dani Olmo per la terza maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Slovacchia Spagna, dunque vediamo quello che il bookmaker ha previsto per la partita degli Europei 2020. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale mitteleuropea vale 16,00 volte l’importo investito, il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 6,25 volte la giocata mentre il segno 2, che regola ovviamente il successo della Roja, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 1,22 volte quanto messo sul piatto.



