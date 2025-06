DIRETTA SLOVACCHIA SPAGNA U21: LA PARTITA INAUGURALE

I padroni di casa contro una delle storiche big: la partita inaugurale degli Europei Under 21 sarà una sfida di lusso, perché la diretta Slovacchia Spagna U21 ci terrà compagnia dalle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 11 giugno 2025, dallo stadio Tehelné pole di Bratislava. Non solo: la partita è valida per la prima giornata del girone A, che è lo stesso gruppo dell’Italia, di conseguenza questo match inaugurale ci interessa da vicino anche per il cammino degli Azzurrini, sulla carta potenzialmente favoriti insieme alla Spagna per i due posti che daranno l’accesso ai quarti di finale.

Per i padroni di casa il debutto sarà molto impegnativo: la diretta Slovacchia Spagna U21 sarà un battesimo del fuoco per i giovani slovacchi, che sono appena alla terza partecipazione nella loro storia alla fase finale di un Europeo Under 21, fra l’altro ottenuta in qualità di Paese organizzatore. La Spagna invece è stata finalista della scorsa edizione e ne ha vinti tre degli ultimi sei: insomma, dovranno anche giocare contro i padroni di casa, ma obiettivamente tutto fa pensare che possano essere favoriti gli iberici. Se sarà davvero così, ce lo dirà la diretta Slovacchia Spagna U21…

SLOVACCHIA SPAGNA U21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Slovacchia Spagna U21 in tv non avremo riferimenti sui canali televisivi italiani, ma la partita sarà visibile in diretta streaming video sul sito ufficiale UEFA.tv.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA SPAGNA U21

Un paio di giocatori fra quelli inizialmente selezionati sono infortunati per il c.t. di casa Jaroslav Kentos, le probabili formazioni per la diretta Slovacchia Spagna U21 ci parlano comunque per gli slovacchi di un possibile modulo 3-5-2, nel quale troviamo un paio di giocatori della nostra Serie A che potrebbero recitare un ruolo molto significativo, cioè in difesa Obert del Cagliari e in attacco magari ancora di più Suslov dell’Hellas Verona.

Situazione particolare invece per la Spagna Under 21 del c.t. Santi Denia, perché i migliori giovani talenti del calcio iberico sono stati promossi nella Nazionale maggiore anche se eleggibili per l’U21 (o anche molto più giovani, vedi Lamine Yamal). Il modulo di riferimento è comunque il 4-2-3-1 con Joseph possibile centravanti titolare, la qualità come marchio di fabbrica costante e il “napoletano” Rafa Marin in difesa come tocco della nostra Serie A.

PRONOSTICO E QUOTE

L’agenzia Snai ha le idee chiare sul pronostico per la diretta Slovacchia Spagna U21, infatti il segno 2 è quotato a 1,42, perché gli iberici sono nettamente favoriti. Si salirebbe poi già a quota 5,00 in caso di pareggio, infine una vittoria della Slovacchia varrebbe 6,00 volte la giocata sul segno 1.