Diretta/ Slovan Bratislava Basilea streaming video tv: in bilico (Conference)

DIRETTA SLOVAN BRATISLAVA BASILEA: SFIDA EQUILIBRATA!

Slovan Bratislava Basilea, in diretta giovedì 16 marzo 2023 alle ore 18.45 presso il Tehelné Pole di Bratislava, sarà una sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Tutto ancora in bilico dopo il pari in Svizzera col punteggio di 2-2 nel match d’andata: lo Slovan si è dimostrato un osso più duro del previsto per un Basilea che è ancora fuori dalle posizioni che valgono l’Europa nella Super League elvetica e punta forte sulla Conference per riabilitare la propria stagione.

Nel massimo campionato slovacco lo Slovan Bratislava è reduce da una sconfitta interna contro lo Zilina, ko che ha complicato per i biancocelesti la lotta per il titolo visto che la capolista, il Dunajská Streda, è scappato in vetta con 4 lunghezze di vantaggio. Lo Slovan partiva però sfavorito nella trasferta in Svizzera e ha invece mantenuto una parità che offre ora un’enorme chance per entrare nei quarti agli slovacchi, che vanta come massimo risultato europeo lo storico trionfo del 1969 nella finale di Coppa delle Coppe contro il Barcellona.

SLOVAN BRATISLAVA BASILEA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Slovan Bratislava Basilea sui canali Sky (Diretta Gol Europa e Conference League) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go con aggiornamenti in tempo reale e gol in diretta, visibili anche in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVAN BRATISLAVA BASILEA

Le probabili formazioni della diretta Slovan Bratislava Basilea, match che andrà in scena al Tehelné Pole di Bratislava. Per lo Slovan, Heiko Vogel schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chovan; Pouschek, Kashia, Abena, Lovat; Kankava, Kucka; Weiss, Cavric, Chakvetadze; Abubakari. Risponderà il Basilea allenato da Heiko Vogel con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Hitz; Lang, Pelmard, Frei, Kade; Novoa, Xhaka, Burger, Amdouni; Diouf, Zeqiri.

SLOVAN BRATISLAVA BASILEA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Slovan Bratislava Basilea, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria dello Slovan Bratislava con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Basilea, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











