Diretta Slovenia Repubblica Ceca, streaming, video e tv: derby dell'Est nella sfida fra le due cenerentole del Gruppo B.

DIRETTA SLOVENIA REPUBBLICA CECA U21 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci al via della diretta Slovenia Repubblica Ceca U21: la partita ha soltanto cinque precedenti, ma è interessante notare che quattro anni fa ce n’erano stati due nelle qualificazioni agli Europei. Ancor più curioso il fatto che, dopo aver vinto il primo match di sempre – un’amichevole del 1998 terminata 1-0 – la Slovenia non abbia più raccolto successi: abbiamo avuto due vittorie da parte della Repubblica Ceca con altrettanti pareggi, l’ultimo nella sfida più recente terminata 1-1 con i gol di David Zec e Tomas Cvancara, e la Repubblica Ceca in inferiorità numerica dall’mezz’ora per l’espulsione di Adam Karabec.

DIRETTA/ Inghilterra Germania U21 (risultato 0-0) video streaming tv: si va in campo! (18 giugno 2025)

La vittoria dei mitteleuropei era arrivata due mesi prima, nella partita casalinga delle qualificazioni: si era trattato di un successo sul filo di lana per la nazionale già allenata da Jan Suchoparek, il gol decisivo era infatti stato segnato al minuto 89 da Martin Vitik, con un colpo di testa sull’angolo battuto proprio da Karabec. Adesso il contesto è diverso, ma il match di questa sera ha importanza solo per i balcanici che possono ancora sperare di qualificarsi ai quarti degli Europei Under 21 2025: lasciamo la parola al campo, la diretta Slovenia Repubblica Ceca U21 comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Europei Under 21 2025/ Passano Danimarca e Olanda! Diretta gol live score (oggi 18 giugno)

DIRETTA SLOVENIA REPUBBLICA CECA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Slovenia Repubblica Ceca sarà visibile su UEFA.tv con inizio alle ore 21:00. Gli appassionati potranno seguire dunque il match gratuitamente su sito e app tramite smart tv, PC e dispositivi mobili.

SLOVENIA REPUBBLICA CECA, TEST IMPORTANTE

La diretta Slovenia Repubblica Ceca è una sfida che sa di occasione mancata, ma che potrebbe ancora riservare sorprese fra le due cenerentole del girone B. La sfida andrà in scena martedì 18 giugno alle ore 21:00 nell’ultima giornata del Gruppo B degli Europei Under 21. La Slovenia arriva a questo appuntamento con una flebile speranza di qualificazione, dopo aver fermato inaspettatamente l’Inghilterra sullo 0-0 e aver perso nettamente contro la Germania all’esordio. DIRETTA/ Danimarca Finlandia (risultato finale 2-2): pareggia Keskinen! (Europei U21, 18 giugno 2025) Per continuare a sperare nei quarti, dovrà battere la Repubblica Ceca e confidare in una larga sconfitta inglese. Il problema è la forma recente: sei partite senza vittorie e nessun successo in una fase finale di Europeo Under 21 su cinque tentativi. La squadra di Razdrh dovrà fare qualcosa di straordinario per scrivere una pagina nuova della propria storia calcistica giovanile. Di fronte trova una Repubblica Ceca già eliminata ma che, pur senza ambizioni di classifica, non vorrà lasciare il torneo senza un successo. Le due sconfitte contro Inghilterra e Germania hanno certificato i limiti di una generazione che non è riuscita a tenere il passo delle grandi. Eppure, i precedenti parlano chiaro: la Repubblica Ceca ha vinto quattro degli ultimi sette confronti con la Slovenia e vorrà chiudere con onore. Presente nel match anche un po’ di Italia, il match sarà infatti diretto dall’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno.

SLOVENIA REPUBBLICA CECA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Slovenia Repubblica Ceca. La Slovenia U21 propone un undici molto solido: in porta Martin Turk, protetto dalla linea a quattro composta da Ilenic, Jevsenak, Golic e Kuzmic. Davanti alla difesa giocheranno Enrik Ostrc e Almin Zeljkovic, pronti a far ripartire l’azione. Il trio offensivo alle spalle di Cipot sarà composto da Seslar, Begić e Brest.

La Repubblica Ceca U21 invece opterà per un 3-4-1-2 con Hornicek tra i pali, difesa a tre composta da Chaloupek, Prebsl e Spacil. A centrocampo agiranno Hadas e Suchomel sulle fasce, con Ondrej Kricfalusi e Patrik Vydra centrali. In avanti Adam Karabec sarà il trequartista a supporto di Sejk e Daniel Fila, conoscenza della nostra Serie A.

DIRETTA SLOVENIA REPUBBLICA CECA, LE QUOTE

Secondo i principali bookmakers per la diretta Slovenia Repubblica Ceca si prospetta un match equilibratissimo con la quota di circa 2.60 valevole sia per il segno 1 che per il 2. Pagherà di più un eventuale pareggio, dato a 3.30.