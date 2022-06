DIRETTA SLOVENIA SVEZIA/ Video streaming tv: ci sono appena due precedenti

DIRETTA SLOVENIA SVEZIA: I TESTA A TESTA

Sono soltanto due i precedenti di Slovenia Svezia, e sono anche poco indicativi se vogliamo dirla così. Quello che possiamo notare è che in due episodi è arrivato soltanto un gol, complessivamente: questo ci direbbe anche qualcosa, ma tra le due partite sono passati 12 anni e dunque erano diversi anche gli interpreti in campo. Ad ogni buon conto la Slovenia Svezia più recente si è giocata nel maggio 2016: gli scandinavi preparavano gli Europei (avrebbero raccolto solo un punto nel girone con Italia, Belgio e Irlanda) e avevano pareggiato per 0-0 in un’amichevole casalinga, giocata senza Zlatan Ibrahimovic che era rimasto 90 minuti in panchina. Bisogna poi tornare al 2008 per trovare il primo incrocio: anche questa volta Ibra c’era ma non aveva giocato nemmeno un secondo, la Svezia allenata da Lars Lagerback si era imposta per 1-0 grazie al gol che Tobias Linderoth aveva realizzato al 41’ minuto.

Oggi passano altri 14 anni dall’ultimo episodio, Ibrahimovic tecnicamente potrebbe giocare ma è infortunato, vedremo cosa succederà in questo esordio nella Nations League per le due nazionali… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SLOVENIA SVEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Slovenia Svezia non sarà garantita: alcune partite di Nations League vengono trasmesse sulla televisione satellitare ma il programma non è integrale, di conseguenza nessun appuntamento per Slovenia Svezia che non godrà nemmeno di una diretta streaming video. Per avere le informazioni utili sul match potrete comunque consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) ed eventualmente gli account collegati sui social network, in particolare le pagine di Facebook e Twitter, e magari anche quelle delle rispettive federazioni che spesso le offrono anche in lingua inglese.

INTRIGANTE MATCH!

Slovenia Svezia, partita diretta dall’arbitro francese Ruddy Buquet, va in scena alle ore 20:45 di giovedì 2 giugno presso lo Stadion Stozice di Lubiana: la partita vale per il gruppo 4 nella Lega B di Nations League 2022-2023. Si riparte subito, al termine di una stagione sfiancante: due settimane dedicate a una manifestazione che ancora non incontra il favore totale del pubblico, ma che se non altro farà proseguire il grande calcio internazionale proponendoci stasera una Svezia che questa volta ha mancato la qualificazione ai Mondiali, perdendo la finale playoff contro la Polonia.

La Slovenia invece punta molto sulla Nations League, perché come sappiamo da qui potrebbe arrivare un piazzamento negli spareggi per la prossima Coppa del Mondo; sarà allora importante aprire bene in casa, l’obiettivo è anche quello di arrivare a giocare nella Lega A per la prossima edizione ma qui le cose saranno più difficili. Vedremo quello che succederà nella diretta di Slovenia Svezia, intanto facciamo una rapida considerazione circa le probabili formazioni della partita andando a leggere in maniera più approfondita le scelte dei due CT.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVENIA SVEZIA

Per la diretta Slovenia Svezia Matjaz Kok dovrebbe puntare su un 3-4-1-2: in porta va come sempre Oblak, davanti a lui un terzetto formato da Mevija, Bijol e David Brekalo con due laterali avanzati che sarebbero Stojanovic e Sikosek, l’altro giocatore dell’Empoli Stulac invece lascerà spazio in mezzo al campo a Lovric e Kurtic, anche se Crnigoj può giocarsi una maglia. Davanti occhio a Josip Brekalo, in competizione con Zahic sulla trequarti; Zan Celar si gioca la maglia con Sesko e Zahovic per il tandem offensivo.

La Svezia priva di Ibrahimovic è come sempre in campo con il granitico 4-4-2: un titolare a sorpresa può essere Elanga messosi in luce nel Manchester United, in questo caso fuori uno tra Forsberg e Kulusevski ma quest’ultimo può agire davanti insieme a Isak (con Quaison fuori) e per gli esterni va considerato anche Claesson. In mezzo al campo Karlstrom e Olsson possono essere le soluzioni a scapito di Svanberg (reduce da un ottimo campionato con il Bologna), Lindelof e Danielson si piazzano a protezione di Olsen con Krafth e Augustinsson che faranno i terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a leggere il pronostico stabilito dall’agenzia Snai sulla diretta Slovenia Svezia, partita valida per la prima giornata di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,30 volte quanto messo sul piatto; il segno X a regolare l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte la vostra giocata, infine il segno 2 (sul quale dovrete puntare per il successo degli ospiti) con questo bookmaker ha un valore equivalente a 2,25 volte l’importo che avrete scelto di investire.

