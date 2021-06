Diretta Sonego Purcell/ Atp Eastbourn 2021 streaming video tv: semifinale sull’erba!

DIRETTA SONEGO PURCELL ATP EASTBOURNE 2021

Sonego Purcell è la semifinale del torneo Atp Eastbourne 2021: venerdì 25 giugno i match dovrebbero iniziare alle ore 15:00 (le 14:00 in Gran Bretagna) ma consigliamo comunque di dare uno sguardo al programma una volta che sarà ufficializzato. Lorenzo Sonego torna dunque in campo per la sua semifinale, che potrebbe avvicinarlo a un altro titolo Atp: la semifinale di ieri contro Alexander Bublik è stata dominata, ora di fronte c’è l’australiano Max Purcell che arriva qui come lucky loser, ma se la gioca dopo aver battuto Andreas Seppi.

Vittoria non indifferente, considerato che l’altoatesino a Eastbourne aveva vinto (anche se 10 anni fa) e che comunque sull’erba è un giocatore di tutto rispetto; Sonego dunque dovrà prestare attenzione anche se parte come favorito, lo dice quello che è stato in grado di fare negli ultimi tempi e la sicurezza con la quale sembra giocare. Vedremo quello che succederà nella diretta di Sonego Purcell, intanto possiamo fare una rapida considerazione su quello che potremmo aspettarci nella semifinale del torneo Atp Eastbourne 2021.

DIRETTA SONEGO PURCELL ATP EASTBOURNE 201 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sonego Purcell, semifinale del torneo Atp Eastbourne 2021, viene trasmessa da SuperTennis: è la web-tv federale ad avere l’esclusiva per questo appuntamento, e dunque il match sarà in chiaro per tutti al numero 64 del digitale terrestre. Qualora non riusciate a mettervi davanti a un televisore ci sarà comunque l’alternativa della diretta streaming video, che viene fornita dalla stessa emittente e per accedere alla quale basterà visitare, senza costi aggiuntivi, il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA SONEGO PURCELL: RISULTATI E CONTESTO

Sonego Purcell è dunque la semifinale del torneo Atp Eastbourne 2021, e potrebbe portare il nostro tennista a un altro match per il titolo. Dopo il trionfo a Cagliari, il piemontese ha onorato gli appuntamenti dimostrando di poter fare un grande salto di qualità: nell’immaginario collettivo resta naturalmente la straordinaria semifinale del Masters 1000 di Roma, ma la verità è che l’inizio di questa stagione ci ha presentato un Sonego che è stato in grado di giocarsela più o meno ad armi pari anche con giocatori sulla carta superiori, collezionando una strepitosa vittoria su Dominic Thiem ma battendo anche avversari navigati come Sam Querrey o giovani in grande crescita come Sebastian Korda. Per non parlare poi del trionfo su Novak Djokovic a Vienna, quando è arrivato alla finale di un Atp 500: insomma Sonego è un giocatore che sta confermando di avere talento e possibilità, non a caso è entrato nella Top 30 del ranking Atp e, insieme a Matteo Berrettini e Jannik Sinner (ha solo 26 anni ma è il più “anziano” tra loro) ci fa sognare anche in un’ottica di Coppa Davis, anche se poi magari individualmente i tre italiani pensano giustamente agli Slam e ai grandi tornei del circuito Atp, come questo Eastbourne 2021 che Lorenzo spera di onorare e magari vincere…



