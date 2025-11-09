Analisi della diretta Sorrento Audace Cerignola, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale
DIRETTA SORRENTO AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA
Manca pochissimo al fischio iniziale della diretta di Sorrento Audace Cerignola, il nostro obiettivo è quindi quello di capire chi tra queste due realtà riuscirà a portare a casa i tre punti analizzando proprio i dati raccolti dalla nostra redazione. Il Sorrento arriva in fiducia, forte di una manovra fluida e corale: 56% di possesso, 1,7 xG, 1,3 xA, e una precisione di passaggio dell’85%. Il 68% delle azioni offensive nasce dal corridoio sinistro, con grande incidenza del gioco combinato.
La squadra campana segna spesso nei primi tempi (40% dei gol entro il 30’). L’Audace Cerignola replica con organizzazione e fisicità: 50% di possesso, 1,8 xG, 1,1 xGA, e una media di 10,8 km percorsi per giocatore. Il 59% delle occasioni pericolose nasce da palle recuperate nella metà campo avversaria, e il 38% dei gol arriva da calci piazzati. Sul piano atletico, equilibrio, ma più duelli vinti dai pugliesi (55% contro 49%). Adesso via al commento live della diretta di Sorrento Audace Cerignola, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)
Diretta Sorrento Audace Cerignola streaming video, dove vedere la partita
La diretta Sorrento Audace Cerignola avrà inizio alle 17.30 e da quell’ora potrà essere seguita in contemporanea anche da tifosi e appassionati che non sono presenti all’impianto, per loro però sarà obbligatorio avere un abbonamento a Sky Sport che gli permetterà di sintonizzarsi sul canale Sky Sport (canale 254) o in alternativa collegarsi allo streaming su SkyGo e NowTv.
Sorrento Audace Cerignola, rossoneri in una lunga serie positiva
Nella tredicesima giornata del girone C di Serie C allo Stadio Italia scenderà in campo la diretta Sorrento Audace Cerignola che vedrà in campo due squadre che stanno lottando dall’inizio della stagione per riuscire a raggiungere la salvezza, ad oggi i rossoneri ci stanno riuscendo visto che fino a questo punto dell’anno occupano la quattordicesima posizione con tredici punti, i punti di vantaggio dalla zona calda però è solo uno, per questo dopo il pareggio 1-1 in casa del Benevento è importante ottenere una vittoria.
Per i gialloblù invece la situazione è senza dubbio peggiore, i punti che sono riusciti a conquistare fino ad oggi sono dieci che li obbligano ad occupare la diciassettesima posizione in classifica che se mantenuta li porterà a partecipare ai playout alla fine dell’anno, nell’ultima partita giocata poi hanno subito una pesante sconfitta 2-4 contro l’Atalanta U23 mostrando diverse lacune.
Sorrento Audace Cerignola, probabili formazioni
Per affrontare la diretta Sorrento Audace Cerignola i due tecnici avranno due approcci differenti, Mirko Conte infatti proporrà nuovamente gli undici che hanno permesso di otenere punti nell’ultima giornata, sarà quindi un 5-3-2 con Harrasser tra i pali, Paglino e Crecco sulle fasce con Solcia, Carillo e Fusco a completare la difesa, Potenza, Matera e Cangianiello in mezzo al campo e davanti la coppia Plesca e D’Ursi. Vincenzo Maiuri invece attuerà diverse sostituzioni rispetto all’ultimo 3-5-2 schierato, i titolari infatti saranno Iliev, Todisco, Martinelli e Gasbarro, Russo, Vitale, Bianchini, Paolucci e D’Orazio, Gambale ed Emmausso.
Sorrento Audace Cerignola, quote e pronostico finale
Secondo bet365 e altri siti di scommesse, la diretta Sorrento Audace Cerignola dovrebbe andare contro corrente rispetto a quelli che tutti potrebbero aspettarsi, infatti la squadra considerata come più probabile ad ottenere la vittoria è quella gialloblù che infatti è stata quotata a 1.85. Nonostante la posizione migliore in classifica e lo stato di forma più positivo la vittoria dei rossoneri è fissata come valore più alto a 3.35, infine c’è il pareggio che in caso dovesse verificarsi verrà pagato 3.05, questo perché considerato difficile da verificarsi in quanto poco utile ad entrambe le formazioni.