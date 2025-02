DIRETTA SORRENTO AUDACE CERIGNOLA: SOGNO GIALLOBLU!

Stiamo per vivere la diretta Sorrento Audace Cerignola, che rappresenta la prosecuzione del sogno pugliese di arrivare in cadetteria: alle ore 17:30 di domenica 23 febbraio si gioca per la 28^ giornata di Serie C 2024-2025, l’Audace Cerignola ha rotto ogni indugio e con una bellissima serie di vittorie ha approfittato dell’incertezza nei paini alti del girone C per prendere il primo posto solitario, le cose cambieranno con la radiazione di Turris (ultima squadra battuta dai pugliesi) e Taranto ma in ogni caso davvero l’Audace Cerignola può sognare in grande stile quello che sarebbe un salto di categoria straordinario.

È un buon momento anche per il Sorrento, che è reduce da tre vittorie e un pareggio: nell’ultimo turno i campani sono stati fermati dal Trapani ma in ogni caso si trovano al decimo posto in classifica e dunque in piena corsa per un posto nei playoff, oggi sarà davvero difficile spuntarla ma attenzione al rendimento casalingo di questa squadra, che sta salendo di colpi. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta Sorrento Audace Cerignola, intanto diamo uno sguardo alle possibili scelte da parte dei due allenatori che dovranno ponderare bene i calciatori da mandare in campo.

COME VEDERE LA DIRETTA SORRENTO AUDACE CERIGNOLA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Sorrento Audace Cerignola dovrete affidarvi ai canali della televisione satellitare; la diretta streaming video della partita di Serie C verrà invece fornita dalla piattaforma Now Tv, anche in questo caso previa sottoscrizione di un abbonamento.

SORRENTO AUDACE CERIGNOLA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Sorrento Audace Cerignola possiamo pensare che Giovanni Ferraro insista con un 4-3-3 nel quale Musso rimane il riferimento avanzato, ai suoi lati ci sono dei ballottaggi con Diego Russo-Guadagni a destra e Guarracino che insidia Scala a sinistra, a centrocampo da valutare invece il possibile inserimento di Colangiuli a prendere il posto di uno tra Palella e Cangianiello con la conferma di Cuccurullo, per quanto riguarda la difesa dovremmo vedere Blondett e Fusco a protezione di Del Sorbo mentre Vitiello e Panico saranno i terzini.

È un 3-5-2 quello di Giuseppe Raffaele: la sua Audace Cerignola si schiera con Visentin, Gonnelli e Luca Martinelli davanti a Stefano Greco, con due esterni che potrebbero essere nuovamente Luca Russo e Achik supportati da una zona mediana nella quale operano Tascone, Paolucci e Bianchini, con McJannet però pronto a fare il titolare come Sainz Maza, che può essere una mezzala offensiva. D’Andrea e Salvemini sono favoriti davanti, ma la concorrenza non manca: Faggioli e Santarcangelo scalpitano per iniziare questa partita.

QUOTE E PRONOSTICO SORRENTO AUDACE CERIGNOLA

L’agenzia Snai ritiene che gli ospiti siano favoriti nella diretta Sorrento Audace Cerignola: abbiamo il segno 2 per il successo della squadra pugliese che vale 1,83 volte quanto messo sul piatto, per contro il valore posto sul segno 1 per la vittoria del Sorrento corrisponde a 3,75 volte la vostra giocata e infine l’ipotesi del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una cifra che equivale a 3,35 volte l’importo che avrete pensato di investire.