DIRETTA SORRENTO AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa dicono i numeri della diretta di Sorrento Avellino? I campani segnano in media 1.78 gol a partita, più del doppio rispetto allo 0.78 del Sorrento, e subisce appena 0.75 reti per gara, a conferma di una fase difensiva molto efficace. Anche sul piano dei risultati, l’Avellino è nettamente superiore: 62.5% di vittorie contro il 28.12% del Sorrento. La differenza si riflette anche nelle partite con porta inviolata, dove gli irpini primeggiano con 13 clean sheet contro i 6 dei costieri.

A livello di spettacolarità, l’Avellino partecipa a più partite con almeno due gol complessivi (71.88% di Over 1.5 contro il 71.88% del Sorrento, dato identico) e ha una leggera prevalenza anche negli Over 2.5 (53.12% contro 40.62%). Le gare con gol da entrambe le parti sono distribuite in modo simile (53.12% per l’Avellino, 43.75% per il Sorrento). Nel primo tempo l’Avellino si dimostra più pericoloso: il 68.75% delle sue partite vede almeno un gol nei primi 45 minuti, rispetto al 50% del Sorrento, e il 28.12% supera l’Over 1.5 contro il 21.88% degli avversari. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SORRENTO AVELLINO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Sorrento Avellino verrà mandata in onda da Sky. Se si possiede un regolare abbonamento alla piattaforma satellitare allora si potrà vedere il match quantomeno in formato streaming accedendo all’applicazione denominata Sky Go.

IN CAMPO PER LA PROMOZIONE!

Inizia sabato 19 aprile 2025 alle ore 18:30 la diretta Sorrento Avellino. In campo neutro per evitare scontri tra i tifosi biancoverdi e quelli del Potenza dove giocano regolaremente in questa stagione i costieri, questo derby campano potrebbe sancire la promozione in Serie B dei Lupi. Gli Irpini, che arrivano dall’ennesimo successo conquistato contro il Monopoli, sono infatti primi nel girone C grazie ai loro 69 punti, a quattro lunghezze dall’Audace Cerignola, ed è dunque sufficiente strappare un pareggio per poter festeggiare il salto di categoria.

Il Sorrento è invece all’ultima spiaggia per quanto riguarda l’accesso ai playoff. Servono appunto sei punti per agganciare la Juventus Next Gen e scalzarla in graduatoria per centrare così il decimo posto, dato che gli ospiti sono adesso in tredicesima posizione con i loro trentotto punti. Nel mezzo però ci sono pure altre compagini che lottano per lo stesso obiettivo come la Cavese ed il Trapani, entrambe capaci a loro volta di qualificarsi ai playoff soffiando il posto al Sorrento ed ai bianconeri.

SORRENTO AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sorrento Avellino non dovrebbero vedere grosse sorprese per quanto riguarda gli uomini allenati dal tecnico Biancolino e ci aspettiamo dunque un 4-3-1-2 con Iannarilli, Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano, Armellino, Palmiero, Sounas, Panico, Lescano e Russo dall’inizio. L’allenatore degli ospiti Ferraro non potrà contare sullo qualificato Guadagni e potrebbe quindi decidere di schierare i suoi usando il modulo 3-4-3 con Del Sorbo, Fusco, Blondett, Di Somma; Vitiello, Palella, Colombini, Riccardi, Mattia Esposito, Musso e Rossetti in avvio.

DIRETTA SORRENTO AVELLINO, LE QUOTE

La capolista è senza ombra di dubbio la favorita nel pronostico dell’esito finale per la diretta Sorrento Avellino se valutiamo le quote offerte dai bookmakers. Secondo ad esempio Bwin, il 2 e quindi il successo dei biancoverdi sarebbe pagato ad appena 1.46 mentre il segno 1, equivalente alla vittoria dei rossoneri, è invece fissato a 5.75. Un’alternativa interessante è rappresentata dal pareggio, dove l’x è infatti quotato a 3.90 dall’agenzia di scommesse.