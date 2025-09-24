Diretta Sorrento Casarano streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA SORRENTO CASARANO (RISULTATO 1-0): PRIMO TEMPO

Comincia la partita tra Sorrento e Casarano. Calcio di punizione per i pugliesi con il tentativo di Chiricò. L’esterno ex Catania sorpassa la barriera con il pallone che va vicino all’incrocio. Risponde il Sorrento con il tentativo di D’Ursi. Tiro al volo che però vede la palla terminare sull’ esterno della rete.

Diretta/ Catania Sorrento (risultato finale 0-0): pari e patta in Sicilia (Serie C, 20 settembre 2025)

Ecco il primo giallo della partita: ammonito Logoluso. Palla che si infrange sulla barriera. Vantaggio Sorrento con la rete di D’Ursi. L’attaccante approfitta di un rimpallo e si ritrova davanti il portiere senza sbagliare. Vantaggio campano nei primi 10 minuti di gioco. (Marco Genduso)

DIRETTA SORRENTO CASARANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Vediamo insieme un po’ di dati sulla diretta di Sorrento Casarano e cerchiamo di capire insieme che tipo di partita andremo a vivere grazie ai trend che verranno fuori da questa analisi. Il Sorrento punta molto sulla compattezza: possesso al 49%, 1,2 gol segnati e 1,1 subiti di media. Non tira molto (10 conclusioni a gara, 4 nello specchio), ma ha un rendimento interessante sulle palle inattive, con oltre 5 corner guadagnati. Il Casarano, invece, è una delle squadre più dinamiche: percorre oltre 110 km in media a partita, attacca con rapidità e produce circa 12 tiri per gara con 1,5 xG.

Video Salernitana Sorrento (2-1)/ Gol e highlights: vittoria in rimonta, derby ai granata!

La difesa però balla: quasi 1,6 gol incassati di media e tanti cartellini gialli (3 a incontro). Il match promette equilibrio, con i campani più ordinati e i salentini più esplosivi ma anche disattenti dietro. Cis arà da divertirsi non c’è dubbio, adesso via al commento live della diretta di Sorrento Casarano, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il commento live di questa entusiasmante sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

SORRENTO CASARANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Potrete assistere alla diretta tv di Sorrento Casarano su Sky Sport se abbonati, allo stesso modo la diretta streaming video sarà disponibile grazie al portale Now Tv.

DIRETTA/ Salernitana Sorrento (risultato finale 2-1): Capomaggio firma il sorpasso (14 settembre 2025)

SORRENTO CASARANO: PARTITA INCERTA!

Possiamo definire incerta la diretta Sorrento Casarano? Forse, anche se per il momento la classifica e il passo non mentono: nella sesta giornata del girone C di Serie C 2025-2026 si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 24 settembre, e la squadra ospite arriva davvero nel migliore dei modi a questa sfida.

Il neopromosso Casarano sta stupendo tutti: il 6-2 incassato dall’Atalanta U23 e il solo punto dopo due partite sono stati solo un riscaldamento, i pugliesi hanno vinto le tre partite seguenti battendo anche il Benevento e si sono così inerpicati al terzo posto in classifica, e almeno per il momento possono sognare in grande.

Non così il Sorrento, che invece deve vincere la sua prima partita: per la squadra rossonera ci sono appena due punti, frutto dei pareggi contro Cavese e Catania, entrambi senza segnare gol. Anzi: i campani hanno appena due reti all’attivo ed è questo il loro problema principale.

Adesso ci aspettiamo che la diretta Sorrento Casarano possa anche sovvertire il pronostico, i turni infrasettimanali sanno essere “strani” e quindi accomodiamoci per seguire insieme questa partita, non prima di aver detto qualcosa anche sul modo in cui i due allenatori schiereranno le loro squadre in campo.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO CASARANO

Quanto cambierà Mirko Conte nella diretta Sorrento Casarano? Da vedere: in difesa Solcia può agire con Fusco e Di Somma a protezione di Harrasser, per il centrocampo si giocano sicuramente il posto Matera, che agirebbe in mezzo con Cuccurullo, e Crecco pronto a prendersi la corsia di sinistra con la possibile conferma di Piras a destra, anche se le alternative non mancano. Alle spalle dei due attaccanti Cangianiello è in ballottaggio con Santini; tra D’Ursi e Sabbatani uno dei due potrebbe partire dalla panchina così da concedere una maglia da titolare a Plescia, ma vista le difficoltà offensive sono tutti in discussione.

Vito Di Bari ha a disposizione una rosa di qualità: basti pensar che rispetto al 3-0 alla Cavese possono entrare dalla panchina giocatori come D’Alena, in mezzo al campo per Logoluso, Leonardo Pérez e Zanaboni in attacco prendendo il posto di Malcore, dunque squadra disegnata per fare ottime cose come confermato da due elementi sugli esterni offensivi che sono Chiricò, un lusso per la Serie C, e Millico. Sulle corsie del centrocampo ecco Di Dio a destra e Cajazzo a sinistra; in difesa Guastamacchia, Celiento e Gyamfi sono i favoriti per posizionarsi davanti al portiere, che sarà ancora Chiorra.

SORRENTO CASARANO: QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha sancito un pronostico sulla diretta Sorrento Casarano che ci dice di una squadra di casa curiosamente favorita; non di molto, ma comunque il segno 1 per la sua vittoria vale meno rispetto al segno 2 per il successo dei pugliesi, siamo rispettivamente a 2,30 e 2,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Il segno X che va a regolare il pareggio vi permetterebbe, con questo bookmaker, di incassare una vincita corrispondente a 3,30 volte la somma della vostra giocata.