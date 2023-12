DIRETTA/ Sorrento Casertana video streaming tv: la storia del derby campano (Serie C, oggi 23 dicembre 2023)

DIRETTA SORRENTO CASERTANA: TESTA A TESTA

La diretta di Sorrento Casertana non si gioca solo sul campo, ma anche a livello economico, dove le risorse finanziarie riflettono la competitività delle squadre. Il Sorrento, con un valore societario di tre milioni di euro, presenta giocatori chiave come Di Francesco e D’Aniello, il cui cartellino è stimato rispettivamente a 250 mila e 150 mila euro. Questi giocatori rappresentano investimenti significativi per la squadra, con una valutazione che sottolinea la loro importanza sul campo. Dall’altra parte, la Casertana, con un valore di quattro milioni di euro, mostra una maggiore solidità finanziaria. Il portiere Venturi spicca come uno dei giocatori più costosi, con un cartellino di 400 mila euro, evidenziando l’importanza di un reparto difensivo robusto.

Il giovane terzino Colapai contribuisce ulteriormente al valore della squadra, dimostrando che la Casertana investe anche in talenti emergenti. Questi dati economici, se da un lato riflettono la volontà delle squadre di investire nelle proprie risorse, dall’altro aggiungono un elemento intrigante alla competizione. La capacità di gestire e ottimizzare queste risorse diventa quindi parte integrante della strategia di entrambe le squadre, influenzando direttamente la loro performance sul campo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SORRENTO CASERTANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sorrento Casertana sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sorrento Casertana in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

DERBY CAMPANO

Sorrento Casertana, in diretta alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, sabato 23 dicembre 2023, si giocherà per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C, l’ultimo turno prima del Natale, della pausa e anche della fine del girone d’andata, per un campionato che giunge quindi al giro di boa con il derby campano per queste due società. La diretta di Sorrento Casertana metterà in palio punti preziosi, anche se per differenti esigenze di classifica: i padroni di casa del Sorrento arrivano dalla bella vittoria a Catania e vogliono proseguire così, per migliorare una classifica che a quota 22 punti non sarebbe né da playoff né da playout.

Per gli ospiti della Casertana tuttavia questi mesi sono stati da favola: ripescati dalla Serie D in extremis, dopo qualche difficoltà iniziale la squadra di mister Vincenzo Cangelosi ha spiccato il volo e ha la bellezza di 34 punti in classifica, dunque in piena lotta per le posizioni più nobili e magari anche per una incredibile promozione diretta. Lunedì sera era arrivata la vittoria casalinga contro il Giugliano, adesso ecco un altro derby campano: quali verdetti ci darà la diretta di Sorrento Casertana?

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO CASERTANA

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Sorrento Casertana. I padroni di casa di mister Vincenzo Maiuri dovrebbero scendere in campo secondo il modulo 4-3-3, nel quale indichiamo questi possibili undici titolari per il Sorrento: Del Sorbo in porta; la difesa a quattro formata da Todisco, Blondett, Fusco e Loreto; a centrocampo spazio invece al terzetto formato da Cuccurullo, De Francesco e La Monica; infine, il tridente d’attacco del Sorrento dovrebbe prevedere le ali Badje e Vitale ai fianchi del centravanti Ravasio.

Mister Vincenzo Cangelosi dovrebbe rispondere con uno speculare modulo 4-3-3, nel quale i titolari della sua Casertana potrebbero essere innanzitutto Venturi fra i pali; davanti a lui, i quattro difensori Calapai, Celiento, Cadili e Anastasio; a centrocampo ecco invece il terzetto con Toscano, Proietti e Damian; infine, ecco nel tridente offensivo Tavarnelli a destra, Montalto centravanti e Curcio infine a sinistra, per completare la probabile formazione titolare della Casertana.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche alle quote per il pronostico sulla diretta di Sorrento Casertana. Secondo l’agenzia Bwin dovrebbe regnare l’incertezza: infatti, sia il segno 1 sia il segno 2 sono entrambi quotati a 2,55 e quindi altrettanto probabili, mentre l’ipotesi più remunerativa (ma non di molto) sarebbe il pareggio, con il segno X quotato a 2,95.

