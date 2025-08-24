Diretta Sorrento Cavese streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone C di Serie C.

DIRETTA SORRENTO CAVESE: ARRIVA IL PRIMO DERBY!

Per la diretta Sorrento Cavese saremo in campo alle ore 18:00 di domenica 24 agosto: all’Alfredo Viviani va in scena la partita valida per la prima giornata nel girone C di Serie C 2025-2026. Sulla carta è una partita per la salvezza: questo ci ha detto il campionato scorso, sia pure con delle differenze da notare.

Così è andata al Sorrento, che non è mai riuscito a fare un vero e proprio salto di qualità e ha evitato di giocare il playout anche per l’esclusione in corso d’opera di Turris e Taranto, alla fine 35 punti per la squadra rossonera che dunque sarà chiamata a un campionato di ben altro tenore.

La Cavese ha cambiato presto allenatore, e con Vincenzo Maiuri (ora passato all’Audace Cerignola) ha comunque fatto bene: i playoff sono sfuggiti per appena due punti, ma come noto il girone C è molto competitivo e quindi ripetersi sarà tutt’altro che semplice.

Possiamo dire allora che oggi all’Alfredo Viviani siano in palio punti molto pesanti; intanto noi aspettiamo che la diretta Sorrento Cavese prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

SORRENTO CAVESE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Potrete seguire la diretta tv di Sorrento Cavese sui canali di Sky Sport, la diretta streaming video della partita sarà affidata alla piattaforma Now Tv, sempre in abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO CAVESE

Nella diretta Sorrento Cavese Mirko Conte potrebbe riproporre il 3-5-2 che in Coppa Italia ha fatto il colpo sul campo della Salernitana: uno schieramento che prevede Solcia, Francesco Fusco e Carrillo in difesa a protezione del portiere Harrasser, con un centrocampo nel quale i favoriti sono ancora Cuccurullo, Domenico Franco e Matera sia pure con Potenza e Riccardi in alternativa. Piras e Colombini percorrono le corsie laterali ma Diego Russo a destra è un’opzione maggiormente offensiva, davanti invece ci si affida al tandem composto da D’Ursi e Plescia, che non dovrebbero avere rivali.

Fabio Prosperi e la Cavese in Coppa Italia hanno perso, a Potenza; nel 3-4-3 la difesa potrebbe rimanere quella con Loreto, Evangelisti e Piana e il portiere Boffelli, possono invece cambiare gli esterni perché Amerighi e Munari contendono le maglie di Macchi e Pelamatti, così anche in mezzo è soprattutto Forniti a rischiare sulla pressione di Mario Barone, con Suplja invece che dovrebbe rimanere titolare nel ruolo di frangiflutti. Il tridente si compone con D’Incoronato e Fella ad agire sulle fasce, Sorrentino e Guida sono in ballottaggio come prima punta ma occhio anche a Gerardo Fusco.

QUOTE E PRONOSTICO SORRENTO CAVESE

I bookmaker sono concordi nello stabilire un equilibrio di fondo sulla diretta Sorrento Cavese, in particolar modo la Snai le cui quote per le due vittorie (segno 1 per il Sorrento, segno 2 per la Cavese) sono molto vicine con 2,30 e 2,90 volte quanto puntato rispettivamente, dunque i padroni di casa sono solo leggermente favoriti. Il segno X per il pareggio invece, con questa agenzia, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,05 volte l’importo che avrete pensato di investire.