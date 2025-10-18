Tutte le informazioni sulla diretta Sorrento Cosenza, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito

DIRETTA SORRENTO COSENZA (RISULTATO 1-1): PLESCIA DI TESTA!

Inizia il match tra Sorrento e Cosenza. Mazzocchi in area per Ricciardi, conclusione debole. Ricciardi! La sblocca il Cosenza! Langella in mezzo da angolo, Ricciardi indisturbato controlla e sigla. Plescia! Pareggia il Sorrento! Palla in mezzo da corner, Plescia di testa non lascia scampo al portiere avversario. Errore di Harrasser, Ricciardi non riesce a colpire. Plescia ci prova in rovesciata, sfera fuori di un soffio. Matera ci prova su punizione, blocca Vettorel. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

Diretta Sorrento Cosenza, dove seguire la partita in streaming video

Per godersi lo spettacolo della diretta Sorrento Cosenza sarà necessario sottoscrivere un abbonamento ai servizi di Sky Sport, che detiene i diritti su tutta la competizione, e alle 14.30 sintonizzarsi sul canale Sky Sport o in alternativa collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo e NowTv tramite il sito o l’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi.

SI GIOCA

Dedichiamoci adesso alla diretta di Sorrento Cosenza, cercando di capire a livello statistico quale tra queste due squadre avrà o meno il favore del pronostico dalla propria parte. In questo modo i trend evidenziati avranno un ruolo maggiore. I campani sono una delle squadre più verticali della categoria: solo 43% di possesso medio, ma 1,6 xG e 13,5 recuperi palla offensivi a partita, segno di un pressing alto e coraggioso. Il Cosenza preferisce il controllo: 57% di possesso, 1,8 xG, 1,7 xA, e il 79% delle azioni pericolose costruite su combinazioni centrali.

Tuttavia, subisce spesso nei finali: 45% dei gol incassati dopo il 75’, dato che racconta qualche calo di concentrazione. Il Sorrento invece cresce alla distanza: il 64% delle sue reti arriva nella ripresa, con picco tra il 60’ e l’80’. Fisicamente, equilibrio: 10,4 km per giocatore a testa, ma più falli tattici dei calabresi (15,8 contro 12,1). Una partita che promette intensità e momenti di rottura: Sorrento pronto ad aggredire alto, Cosenza più lucido nel palleggio. Ora si può passare al prossimo aggiornamento della diretta di Sorrento Cosenza, il fischio di inizio sta per arrivare, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Rossoneri puntano ai playoff

La prima partita della decima giornata del girone C di Serie C sarà la diretta Sorrento Cosenza che avrà luogo allo Stadio Italia e che metterà una di fronte all’altra due squadre di alto livello che lottano per ottenere e mantenere un posto nei playoff e provare a conquistare la promozione a fine anno, i rossoneri hanno fatto un salto in avanti rispetto alla scorsa stagione visto che ora hanno quattro posizioni in più in classifica merito di una partenza ottima con quattro pareggi e due vittorie, l’ultima per 0-1 in casa del Siracusa.

Per i rossoblù invece l’obiettivo è facile da intuire, ritornare il più presto possibile a giocare in Serie B dopo la brutta retrocessione dello scorso anno, in questa categoria però sono una delle squadre più forti e più attrezzate nonostante nell’ultima partita giocata abbiano perso in casa 1-2 contro l’Atalanta U23, una squadra in grossa difficoltà rispetto alla stagione passata.

Sorrento Cosenza, probabili protagonisti della sfida

Mirko Conte, tecnico dei rossoneri si approccerà alla diretta Sorrento Cosenza con l’idea di mantenere il più possibile la formazione che è riuscita a portare a casa la vittoria nell’ultima partita giocata e per questo giocherà con un 3-5-2 con Harrasser come portiere, Colombini, Carillo e Solcia come difensori, Cangianello, Cuccurullo, Franco, Riccardi e Tonni come centrocampisti e Santini e D’Ursi come attaccanti. Antonio Busce invece dovrebbe provare a cambiare qualcosa nel suo 4-3-3 che quindi vedrà Vettorel, Cimino, Dametto, Caporale e D’Orazio, Kouan, Langella e Garritano, Contiliano , Beretta e Florenzi.

Sorrento Cosenza, quote e possibile esito finale

La diretta Sorrento Cosenza sarà una sfida interessante e ricca di emozioni che vedrà il suo risultato in bilico fino all’ultimo, questo è anche il pensiero di Sisal e altri siti di scommesse che infatti affidano dei valori molto simili ai tre possibili esiti della sfida alla fine dei 90 minuti di gioco.

La vittoria dei rossoblù è vista come più probabile vista la posizione migliore in classifica e per questo è stata fissata a 2.35, la vittoria dei rossoneri è più alta anche se non di molto perché comunque vista come possibile e quindi è data a 2.60 infine c’è il pareggio quotato a 3.25 e considerato molto difficile da vedere.