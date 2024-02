DIRETTA/ Sorrento Crotone video streaming tv: all’andata l’unico precedente (Serie C, 3 febbraio 2024)

DIRETTA SORRENTO CROTONE: TESTA A TESTA

Visto che la diretta di Sorrento Crotone ha un solo e unico precedente, noi cercheremo di fare un confronto dal punto di vista economico, nel quale, abbiamo trovato differenze significative. I padroni di casa hanno un’età media di 23,4 anni, e l’intero capitale sociale del club ammonta a 3,2 milioni di euro. Il giocatore più costoso nella rosa del Sorrento è De Francesco, il cui valore di mercato si attesta a 300mila euro.

Passando invece agli ospiti provenienti dalla Calabria, il Crotone ha un capitale sociale più consistente, pari a 5,33 milioni di euro, con un’età media leggermente superiore di 26,6 anni. Tuttavia, va notato che il giocatore più costoso del Crotone, D’Errico, è attualmente indisponibile a causa di un infortunio. Quindi dovrebbe essere una partita facile per il Crotone, ma vediamo se il dio denaro darà la sua benedizione oppure come si consueto, vincerà chi ha più fame di gol? (agg. Gianmarco Mannara)

SORRENTO CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Sorrento Crotone sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sorrento Crotone e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Sorrento Crotone, in diretta sabato 3 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C. Il Sorrento si trova attualmente all’ottava posizione nel Girone C di Serie C, avendo accumulato 35 punti dopo ventitré giornate. La stagione della squadra di Vincenzo Maiuri ha avuto due facce, iniziando senza vittorie nelle prime sei giornate e ora posizionandosi saldamente in zona playoff. La svolta per i sorrentini è avvenuta in modo deciso a partire da novembre, con quattro vittorie consecutive all’inizio del girone di ritorno, confermando l’ambizione di raggiungere i playoff promozione. Dopo la recente vittoria per 0-1 nel derby campano contro l’Avellino, secondo in classifica, il Sorrento si prepara ora a sfidare un’altra squadra di alto livello in questa partita fondamentale.

Il Crotone attualmente occupa la quarta posizione nel Girone C di Serie C, con 39 punti in ventitré giornate. La squadra di mister Zauli affronta questa sfida dopo la brutta sconfitta per 4-2 contro l’Audace Cerignola, riconosciuta dal tecnico come la battuta d’arresto più complicata della stagione. Con il miglior attacco del Girone C, con 39 gol segnati, i rossoblù hanno già realizzato 10 reti nelle quattro partite disputate nel girone di ritorno, ma hanno subito anche 5 gol. Nel match di andata, il Crotone aveva vinto 1-0 allo “Scida” e cercherà di ripetersi per mantenere una posizione di rilievo in classifica e tornare alla vittoria dopo la sconfitta a Cerignola.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Sorrento Crotone, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Sorrento, Vincenzo Maiuri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Messori; Badje, Ravasio, Vitale. Risponderà il Crotone allenato da Lamberto Zauli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dini; Papini, Altobelli, Loiacono; Tribuzzi, D’Ursi, Felippe, Vitale, Giron; Tumminello, Gomez.

SORRENTO CROTONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sorrento Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa d’Africa. La vittoria del Sorrento con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.92.

