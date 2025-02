DIRETTA SORRENTO CROTONE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Passiamo adesso alla diretta di Sorrento Crotone con la rubrica dedicata alle statistiche di questa sfida, iniziamo con il Crotone si dimostra nettamente più prolifico in attacco, con una media di 1.96 gol segnati a partita, più del doppio rispetto allo 0.92 del Sorrento, che fatica maggiormente a concretizzare le proprie occasioni. Sul piano difensivo, però, le due squadre si avvicinano: il Sorrento subisce in media 1.21 reti a partita, mentre il Crotone concede leggermente di più, con una media di 1.38 gol incassati per incontro.

Dal punto di vista disciplinare, il Crotone riceve più cartellini gialli, con una media di 2.79 a partita rispetto ai 2.62 del Sorrento. Per quanto riguarda le espulsioni, invece, le due squadre sono perfettamente in equilibrio, con una media di 0.04 cartellini rossi a gara, segno di un comportamento piuttosto corretto da parte di entrambe. Detto questo può cominciare il commento live della diretta di Sorrento Crotone, ci vediamo al prossimo aggiornamento! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Sorrento Crotone streaming video, info su come guardare la partita

La diretta Sorrento Crotone avrà un grande seguito allo stadio con due tifoserie storicamente molto calde nonostante il periodo storico non sia il massimo dal punto di vista calcistico. Però sappiamo che tanti tifosi che per vari motivi non potranno recarsi allo stadio seguiranno la partita in tv su Sky Sport oppure in diretta streaming video su SkyGo e NowTv.

Ospiti favoriti!

La diretta Sorrento Crotone andrà in scena allo Stadio Italia e sarà valida per il 25° turno del girone C di Serie C, vedrà scontrarsi due squadre in due posizioni differenti di classifica e in momenti opposti della stagione, la squadra di casa è a metà classifica, in questo momento non parteciperà ai playoff ma non rischierebbe neanche la retrocessione, con 31 punti è al 12° posto, nell’ultima partita ha vinto 0-2 in casa del Turris ma dopo una serie negativa di 6 gare consecutive. Gli ospiti invece sono più in alto, al 6° posto in classifica con 40 punti che varrebbe loro la partecipazione ai playoff, ed è da 6 partite consecutive che portano a casa punti per la loro corsa in classifica, nell’ultima uscita stagionale hanno pareggiato 0-0 in casa contro il Picerno.

Formazioni Sorrento Crotone, i probabili ventidue in campo

Per la diretta Sorrento Crotone delle 17.30 la squadra di casa del tecnico Giovanni Ferraro dovrebbe confermare gli undici dell’ultima uscita, 4-3-3 con Del Sorbo in porta, difesa composta da Colombini, Fusco, Blondett e Vitiello, Cangianiello, Matera e Cuccurullo i tre di centrocampo, tridente offensivo composto da Guadagni e Bolsius sulle fasce e Musso nella zona centrale. Gli ospiti invece si presenteranno con il 4-2-3-1 di mister Emilio Longo con D’Alterio tra i pali, Guerini e Giron esterni bassi con Cargnelutti e Di Pasquale difensori centrali a completare il reparto, Barberis e Gallo in mediana, Silva, Oviszach e Tumminello sulla trequarti alle spalle di Gomez.

Quote Sorrento Crotone, il pronostico finale

La diretta Sorrento Crotone è una sfida che ha un netto favorito per la vittoria finale negli ospiti per via del loro miglior stato di forma che dura da più partite consecutive, e per il loro piazzamento più in alto nella classifica che dimostra come la squadra rossoblù abbia un organico più forte rispetto a quello degli avversari.

Il Sorrento comunque proverà a portare a casa almeno un punto per cercare di sperare in una difficile lotta per raggiungere un posto nei playoff, anche nelle posizioni più basse, questo potrebbe dar vita ad una gara ricca di occasioni da gol da un lato e dall’altro e ribaltamenti di fronte repentini o anche la chiusura dei padroni di casa con un assedio da parte del Crotone. Potrebbero essere favoriti gli ospiti, l’agenzia Snai propone infatti il segno 2 a 2,20 volte la posta in palio.