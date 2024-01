DIRETTA/ Sorrento Giugliano (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 7 gennaio 2024)

DIRETTA SORRENTO GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Sorrento Giugliano presenta il derby campano tra queste due formazioni, non il primo in questa giornata. Le posizioni in classifica di queste due formazioni sono abbastanza simili. Padroni di casa che hanno collezionato 23 punti in campionato posizionandosi al tredicesimo posto dopo 19 partite. Gli ospiti, invece, si ritrovano una posizione sopra, quindi al dodicesimo posto, con 25 punti in campionato.

Video/ Sorrento Casertana (1-1) gol e highlights: Ravasio risponde a Damian (23 dicembre 2023)

Gara che si presenta molto equilibrata anche dal punto di vista delle statistiche in zona rete. Per i padroni di casa 19 gol fatti e 20 subiti mentre per gli ospiti 21 le gioie in campionato mentre 23 le esultanze contro prese. In tema marcatori la sfida risulta essere tra Mario Ravasio, sponda Sorrento, e Carmine De Sena, sponda Giugliano. Per i due calciatori rispettivamente sei e 5 reti in campionato. (Marco Genduso)

Diretta/ Giugliano Audace Cerignola (risultato finale 0-1): D'Ausilio decisivo (Serie C 23 dicembre 2023)

SORRENTO GIUGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Sorrento Giugliano sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sorrento Giugliano in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SORRENTO GIUGLIANO: DERBY INTRIGANTE!

Sorrento Giugliano, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Il Sorrento si presenta alla sfida in uno stato di forma positivo, considerando i risultati delle ultime 5 partite. Il team rossonero ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio (nell’ultimo match con la Casertana) e una sola sconfitta contro il Brindisi in casa tra novembre e dicembre. La squadra guidata da Vincenzo Scafa cercherà di mantenere questo trend positivo anche nella prossima partita in casa contro il Giugliano. Una vittoria permetterebbe al Sorrento di superare proprio il Giugliano in classifica e di allontanarsi dalla zona play out.

Diretta/ Sorrento Casertana (risultato finale 1-1): la riprende Ravasio (Serie C oggi 23 dicembre 2023)

Il Giugliano occupa attualmente la dodicesima posizione in classifica con 25 punti, con soli 2 punti di vantaggio sulla prossima avversaria. La squadra ha l’opportunità di ampliare il divario con il Sorrento in caso di vittoria, ma lo scontro si preannuncia una sfida impegnativa per i ragazzi di Valerio Bertotto. Nonostante abbiano registrato 2 sconfitte (l’ultima in casa contro l’Audace Cerignola) e 3 vittorie nelle ultime 5 partite, mostrando un andamento altalenante, il Giugliano dovrà impegnarsi al massimo per ottenere un risultato positivo nella prossima trasferta contro il Sorrento.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO GIUGLIANO

Le probabili formazioni della diretta Sorrento Giugliano, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Sorrento, Vincenzo Maiuri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marcone; Vitiello, Di Somma, Blondett, Loreto; La Monica, Bonavolontà, Cuccurullo; Martignago, Petito, Scala. Risponderà il Giugliano allenato da Valerio Bertotto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Russo; Menna, Scognamiglio, Caldore; Rondinella, Ciuferri, Virgilio, Gladestony, Di Dio; Bernardotto, Sorrentino.

SORRENTO GIUGLIANO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sorrento Giugliano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Sorrento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Giugliano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA