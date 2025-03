DIRETTA SORRENTO JUVENTUS U23: PER USCIRE DALL’ANONIMATO

Regalarsi un bel finale di stagione potrebbe essere l’obiettivo di entrambe le squadre nella diretta Sorrento Juventus U23, partita per il girone C di Serie C che avrà inizio alle ore 18.30 di oggi, mercoledì 12 marzo 2025. La salvezza non dovrebbe ormai essere un problema per queste due compagini, ad oggi però entrambe sarebbero escluse dai playoff e quindi ovviamente una vittoria potrebbe aumentare le possibilità di regalarsi un posto nella lunga e avvincente post-season che caratterizza i campionati di Serie C.

Il Sorrento deve spezzare un periodo deludente, senza vittorie nelle ultime quattro giornate e con la sconfitta a Foggia nello scorso turno, per cui se si vorrà provare a fare davvero un pensiero per i playoff sarebbe fondamentale vincere contro una squadra che in classifica è di poco dietro. Il problema della Juventus U23 è che per i giovani bianconeri c’è stato nuovamente un netto calo di recente, con la sconfitta casalinga contro l’Altamura che è stata la seconda consecutiva. Due squadre quindi in calo, chi riuscirà a invertire la tendenza nella diretta Sorrento Juventus U23? Il pareggio potrebbe servire a poco…

SORRENTO JUVENTUS U23 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Sorrento Juventus U23 in tv sarà per gli abbonati Sky Sport, con Sky Go e Now Tv che saranno quindi i punti di riferimento in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO JUVENTUS U23

Per Giovanni Ferraro sarà squalificato capitan Fusco, una perdita importante nella difesa campana per le probabili formazioni della diretta Sorrento Juventus U23, con Blondett che avrà quindi un ruolo fondamentale davanti a Del Sorbo. A centrocampo, secondo il modulo 4-3-3, ci aspettiamo Matera affiancato dalle due mezzali Cangianiello e Cuccurullo, infine davanti schieriamo prima punta Musso, con le ali Guadagni e Scala ai suoi fianchi.

Mister Massimo Brambilla per i suoi giovani bianconeri dovrebbe invece scegliere il modulo 3-5-2, con Semedo e Afena-Gyan che potrebbero essere i due attaccanti titolari, Adzic a guidare un centrocampo nel quale sarà molto importante il ruolo dei due esterni Pietrelli e Cudrig, infine la difesa a tre con capitan Scaglia, Citi e Turicchia che potrebbero essere i titolari davanti al portiere Daffara.