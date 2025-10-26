Diretta Sorrento Latina, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Viviani per l'undicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA SORRENTO LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Osserviamo un po’ di numeri relativi alla diretta di Sorrento Latina alla ricerca della possibile favorita da un punto di vista prettamente matematico. Il Sorrento predilige transizioni rapide: 44% di possesso medio, ma 1,7 xG e 13,5 recuperi palla offensivi a gara. Il 58% delle azioni da gol nasce da palloni verticali e seconde palle, con una notevole efficacia nel gioco diretto. Il Latina, invece, lavora di compattezza e controllo: 54% di possesso, 1,5 xG, 1,1 xGA, e un recupero medio palla più basso (31 metri), segno di un blocco difensivo solido.

Le due squadre vivono momenti opposti: Sorrento più incisivo nei finali (43% dei gol dopo il 70’), Latina più pericoloso nella prima mezz’ora (39% entro il 30’). Sul piano fisico, equilibrio (10,4 km per giocatore), ma più falli dei laziali (17,0 contro 13,2). Partita che si giocherà sul ritmo: il Sorrento proverà a sfruttare la profondità, il Latina a controllare i tempi con ordine e gestione. Adesso via al commento live della diretta di Sorrento Latina, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SORRENTO LATINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Bisognerà sintonizzare la televisione sul canale Sky Sport 255 se si è abbonati a Sky e si ha l’intenzione di seguire la diretta Sorrento Latina. Anche l’applicazione Sky Go garantirà la visione del match ma in streaming come fara pure Now Tv per tutti i suoi abbonati.

IL SORPASSO RISULTA POSSIBILE

E’ alle ore 17:30 di domenica 26 ottobre 2025 che avrà inizio la diretta Sorrento Latina. Presso lo Stadio Comunale Alfredo Viviani di Potenza ci aspettiamo di assistere una bella partita molto combattuta fra due compagini che risultano essere distanti appena un punto per quanto riguarda la graduatoria del girone C.

I padroni di casa si sono portati a quota undici raggiungendo la tredicesima posizione nonostante condividano il medesimo bottino pure con il Team Altamura e l’Atalanta Under 23 che stanno davanti a loro. Nello scorso weekend i rossoneri hanno prolungato la loro striscia di risultati utili consecutivi pareggiando per 2 a 2 col Cosenza.

I costieri non perdono da sei partite mentre i nerazzurri arrivano invece da una sconfitta. I Leoni Alati hanno perso di misura sul proprio campo per 1 a 0 contro il Giugliano senza essere in grado di annullare il gol di Baldé firmato in avvio di gara con un’altra rete per tutto l’arco della partita nonostante gli sforzi compiuti.

Adesso gli ospiti dell’undicesima giornata in decima posizione solitaria con dodici punti, appena dentro la zona playoff ma anche a rischio di uscirci presto o comunque di venire scavalcati dai diretti rivali di turno. I campani vogliono appunto sfruttare quest’occasione per migliorare il proprio piazzamento in graduatoria.

DIRETTA SORRENTO LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sorrento Latina: 3-5-2 in avvio con Harrasser protetto da Fusco, Carillo e Solcia, a centrocampo Paglino, Cangianiello, Franco, Matera e Crecco mentre in attacco per i padroni di casa ci saranno D’Ursi e Plescia. Stesso modulo 3-5-2 anche per gli ospiti guidati da mister Bruno con Mastrantonio in porta, Dutu, Calabrese e Parodi in difesa, Porro, Ciko, Hergheligiu, Riccardi ed Ercolano nel mezzo, Ekuban e Parigi in avanti.

DIRETTA SORRENTO LATINA, LE QUOTE

I bookmakers come Sisal sembrano ritenere che i padroni di casa abbiano maggiori chances di aggiudicarsi i tre punti in palio rispetto agli ospiti se si valuta il pronostico della diretta Sorrento Latina. L’esito finale dovrebbe dunque essere appannaggio dei rossoneri con le quote che vengono indicate a 2.20 per il segno 1, 3.00 per l’x equivalente al pareggio e 3.30 per il 2, ovvero l’eventuale trionfo dei nerazzurri.