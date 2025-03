DIRETTA SORRENTO LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Numeri alla mano la diretta di Sorrento Latina non sono proprio da prime della classe, anzi abbiamo a che fare con due squadre molto improntate sulla parte difensiva visto che in attacco la sterilità è molto alta. Partiamo dal Sorrento, squadra che punta molto sul contropiede ponderato. Nel senso che il 15% delle proprie reti arriva dopo una serie di passaggi lunga almeno dieci tocchi prima di concludere in porta. Questo ci porta poi a credere che il Latina potrebbe soffrire molto questo assetto tattico visto che quando perde palla subisce gol nel 18% delle volte.

DIRETTA/ Cavese Trapani (risultato 0-0) video streaming tv: squadre in campo! (Serie C, 22 marzo 2025)

Spostandoci in attacco nessuna delle due riesce a segnare più di un gol a partita, questo poi dovrebbe suggerirci un match a reti inviolate infatti il segno X con la dicitura “0-0” è quotato molto basso sui principali siti. Come si suol dire due indizi fanno una prova, ma sarà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Sorrento Latina dove avremo a che fare con il commento live di questa sfida. Si parte finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Torres Rimini (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 22 marzo 2025)

Diretta Sorrento Latina, come vedere la partita

Seguire la diretta Sorrento Latina si potrà fare su Sky Sport (canale 256), o collegandosi alle piattaforme di diretta streaming video grazie a SkyGo o NowTv.

Ospiti in una serie positiva

La diretta Sorrento Latina andrà in scena allo Stadio Italia per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C e vedrà la sfida tra due che in questa stagione hanno avuto molti alti e bassi e qualche difficoltà di troppo che li ha portati ad essere nelle zone basse della classifica con l’obiettivo di salvarsi, i padroni di casa in questo momento stanno riuscendo ad evitare i playout ma continuano ad essere a rischio, occupano il 14° posto con 31 punti e arrivano alla sfida dopo la sconfitta 4-0 in casa della Casertana.

DIRETTA/ Vis Pesaro Pianese (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Serie C, 22 marzo 2025)

Gli ospiti invece sono nel pieno della lotta salvezza perché sono al 16° posto con 27 punti che in questo momento li obbligherebbe a partecipare ai playout a fine stagione, si presentano alla partita dopo la vittoria 3-2 contro la Juventus U23.

Sorrento Latina, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Sorrento Latina delle 15.00 i padroni di casa dovrebbero essere messi in campo dal tecnico Giovanni Ferraro con il 4-3-1-2 con Sorbo in porta, Vitiello e Panico gli esterni bassi con Carillo e Blondett difensori centrali a completare il reparto, Cangianiello, Palella e Carotenuto in mezzo al campo, Riccardi trequartista in supporto di Polidori e Musso coppia d’attacco. Gli ospiti invece saranno schierati con un 3-4-2-1 dal tecnico Roberto Boscaglia con Zacchi tra i pali, Berman, Marenco e Vona i tre difensori centrali, Improta e Rapisarda gli esterni con Gatto e Di Livio a completare il centrocampo, Ekuban unica punta con alle spalle Ciko e Riccardi.

Scommessa Sorrento Latina, quote e possibile risultato finale

La diretta Sorrento Latina è una sfida difficile da pronosticare in quanto si sfidano due squadre più o meno dello stesso livello e che stanno lottando in queste ultime partite per lo stesso obiettivo, quello di evitare la retrocessione, i padroni di casa potrebbero scegliere un approccio più difensivo accontentandosi del pareggio mentre gli ospiti dovranno cercare di portarsi a casa la vittoria.

Secondo i bookmakers come Sisal, la squadra favorita per la vittoria è il Sorrento come sottolinea la quota bassa di 1.95, la vittoria del Latina invece ha la quota maggiore pari a 3.55 mentre il pareggio è quotato a 2.95.