DIRETTA SORRENTO MESSINA, POCHI PUNTI ANCORA DISPOSIZIONE

Comincia domenica 6 aprile 2025 alle ore 17:30 la diretta Sorrento Messina. Presso lo Stadio Comunale Alfredo Viviani i rossoneri continuano la ricerca di un nuovo successo vista la crisi di risultati che sembra averli colpiti da ormai diverse partite. I campani sono al momento in quattordicesima posizione con trentadue punti proprio come il Trapani, altra squadra che sta incappando in qualche sconfitta di troppo. Nello scorso turno di campionato il Sorrento è stato nello specifico battuto dal Picerno lontano dalle mura amiche.

Gli ospiti rimangono invece aggrappati ad un filo piuttosto sottile essendo ultimi nel girone C con i loro diciannove punti condizionati anche dai quattro inflitti dalla Federazione come penalità. I siciliani hanno a disposizione dodici punti ma per adesso ne occorrono già nove se vogliono agganciare il Latina, prima squadra ufficialmente salva. La Casertana potrebbe dunque essere l’avversaria dei giallorossi nei playout per vedere poi chi raggiungerà la Turris ed il Taranto.

DIRETTA SORRENTO MESSINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono due opzioni per seguire la diretta Sorrento Messina ovvero sottoscrivendo un abbonamento a Now oppure a Sky. Entrambe queste piattaforme offrono la visione in streaming del match attraverso le app Now TV e Sky Go. Solo l’emittente satellitare trasmetterà però la partita in televisione sul canale Sky Sport 255.

DIRETTA SORRENTO MESSINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Valutando i risultati più recenti ottenuti da queste due squadre, le probabili formazioni della diretta Sorrento Messina ci fanno pensare ad un 4-3-3 con Del Sorbo, Vitiello, Blondett, Fusco, Colombini, Cangianiello, Palella, Cuccurullo, Guadagni, Musso e Scala per i padroni di casa di mister Ferraro. Il modulo 4-3-2-1 con Krapikas, Gyamfi, Gelli, Dumbravanu, Ingrosso, Crimi, Petrucci, Garofalo, Pedicillo, Tordini e Luciani potrebbe invece essere la soluzione prediletta dal tecnico Banchieri per gli ospiti.

DIRETTA SORRENTO MESSINA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano orientati verso il successo dei padroni di casa se guardiamo alle quote proposte per la diretta Sorrento Messina. I rossoneri sono infatti dati vincenti a 1.90 da Sisal che pagherebbe invece la vittoria dei giallorossi a 3.80 per chi volesse puntare sul segno 2. Una sorta di via di mezzo è rappresentata dal pareggio che è stato infine fissato a 3.30 per l’x.