Diretta Sorrento Monopoli streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 5 ottobre 2025

DIRETTA SORRENTO MONOPOLI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Sorrento Monopoli che sta per prendere il via andiamo anche a citare i precedenti tra queste due squadre, soffermandoci in particolar modo sui sei che sono stati disputati nel ventunesimo secolo. Stagione 2006-2007 per una prima incursione, poi dal 2023 a oggi Sorrento e Monopoli sono avversarie costanti. I gabbiani hanno vinto tre volte ma si difendono molto bene i rossoneri, che hanno ottenuto due successi di cui uno anche al Veneziano, peraltro nello scorso campionato anche se si trattava solo della seconda giornata, e il Monopoli quindi doveva ancora aumentare i giri di un motore poi rivelatosi ottimo.

DIRETTA/ Giugliano Sorrento (risultato finale 0-1): Cuccurullo la risolve! (29 settembre 2025)

Sorrento che invece in casa propria ha battuto i biancoverdi per l’ultima volta nel novembre 2023: partita tra due squadre molto vicine alla zona playout e vinta grazie alla doppietta di Alberto De Francesco nel secondo tempo, entrambi i gol su punizione. Il colpo esterno più recente per il Monopoli è arrivato nel gennaio scorso: al 91’ gol importantissimo di Francesco Grandolfo, Don Bolsius aveva pareggiato il rigore con cui Nicolò Bruschi aveva portato in vantaggio i pugliesi. Le emozioni quindi non sono mancate in epoca recente tra queste due squadre, il biglietto da visita è buono ma ora concentriamoci sul campo dove la diretta Sorrento Monopoli sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Monopoli Cavese (risultato finale 0-2), prima vittoria campana (oggi 28 settembre 2025)

SORRENTO MONOPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come d’altronde tutte le partite di Serie C, la diretta Sorrento Monopoli in tv sarà riservata agli abbonati Sky sui canali della televisione satellitare oppure anche con i servizi di diretta streaming video di Sky Go e Now Tv.

SORRENTO MONOPOLI: TRA VARI SALISCENDI

Potrebbe essere imprevedibile la diretta Sorrento Monopoli, chiamata a farci compagnia dallo Stadio Alfredo Viviani di Potenza alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 5 ottobre 2025, per l’ottava giornata del girone C del campionato di Serie C, con alcuni elementi in favore del Sorrento e altri per il Monopoli.

Video Sorrento Casarano (3-3)/ Gol e highlights: super Chiricò nel finale, pari in extremis!

Ad esempio, per il Sorrento l’inizio di questo campionato è stato decisamente complicato, però la vittoria di settimana scorsa sul campo del Giugliano ha dato maggiore serenità e fiducia oltre che tre punti pesanti per una classifica che adesso fa meno paura, ma che naturalmente bisogna cercare di migliorare ancora.

Il Monopoli sta meglio, perché i pugliesi sono a quota 11 in classifica e quindi di fatto in lottare i playoff almeno potenzialmente (il cammino è ancora lunghissimo). Domenica scorsa tuttavia per i pugliesi c’è stata la sconfitta casalinga contro la Cavese e allora sarebbe utile riuscire a rilanciarsi immediatamente.

Ecco allora che ci sono molte risposte che attendiamo da questa partita, per capire quale potrebbe essere il ruolo delle due formazioni nel sempre vivace girone C. Mettiamoci comodi, fra non molto avrà finalmente inizio la diretta Sorrento Monopoli per darci tutte le risposte…

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO MONOPOLI

Mirko Conte dovrebbe puntare ancora sul modulo 3-5-2 per le probabili formazioni della diretta Sorrento Monopoli. Sabbatani e D’Ursi potrebbero essere i due attaccanti titolari; sulle fasce Piras e Crecco, con Cangianiello affiancato da Cuccurullo e Franco nel cuore della mediana; infine la retroguardia del Sorrento, con il portiere Harrasser e davanti a lui Solcia, Di Somma e Fusco.

Anche per Alberto Colombo dovremmo parlare di un modulo 3-5-2, in porta ecco Piana e davanti a lui i tre difensori Viteritti, Angileri e Miceli; a centrocampo da destra a sinistra per il Monopoli la linea con Imputato, Falzerano, Lattanzi, Bordo e Oyewale; infine il tandem d’attacco pugliese che potrebbe prevedere in campo Volpe e Tirelli.

PRONOSTICO E QUOTE

Potrebbero essere leggermente favoriti gli ospiti nel pronostico sulla diretta Sorrento Monopoli, o almeno così ci dicono le quote Snai, che indicano il segno 2 a 2,35 “contro” il valore di 2,95 per il segno 1. Differenze comunque minime, lo dimostra anche il pareggio che è indicato a quota 2,90.