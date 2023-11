Diretta/ Sorrento Monopoli (risultato finale 2-0): espulso Riccardi! (Serie C, 26 novembre 2023)

DIRETTA SORRENTO MONOPOLI (RISULTATO 2-0): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Alfredo Viviani il Sorrento batte il Monopoli per 2 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa provano ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva affidandosi alle giocate di Todisco prima e di Scala poi sempre con scarso successo e gli ospiti non combinano certo di meglio con D’Agostino. Nel secondo tempo i rossoneri ripartono alla grande riuscendo anche a passare in vantaggio al 59′ grazie alla rete messa a segno da De Francesco su calcio di punizione.

Video/ Monopoli Benevento (3-0) gol e highlights: Starita chiude i conti! (Serie C, 19 novembre 2023)

Nell’ultima parte dell’incontro lo stesso De Francesco completa la doppietta personale con un altro piazzato vincente al 79′ ed i pugliesi rimangono infine in inferiorità numerica dal 90′ a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Riccardi, colpevole di una spinta ai danni di La Monica. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Sorrento di portarsi a quota 16 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Monopoli resta fermo a 18 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

Video/ Juve Stabia Sorrento (0-0) highilghts: reti bianche a Castellammare

SORRENTO MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Sorrento Monopoli sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sorrento Monopoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al sessantesimo minuto, ovvero all’ora di gioco, il punteggio tra Sorrento e Monopoli è cambiato ed è adesso di 1 a 0. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questa sera al Viviani, i rossoneri ricominciano benissimo la sfida riuscendo infatti a passare in vantaggio al 59′ grazie alla rete messa a segno da De Francesco, autore di un preciso calcio di punizione. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Juve Stabia Sorrento (risultato finale 0-0): pari a reti inviolate! (Serie C, 19 novembre 2023)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Sorrento e Monopoli sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 iniziale. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Tomei replicano al 23′ con un tiro di poco impreciso di D’Agostino. Sul fronte opposto Scala non combina poi di meglio invece al 32′. Fino a questo momento il direttore di gara Valerio Pezzopane, proveniente dalla sezione de L’Aquila, ha ammonito soltanto Vitale al 21′ tra i calciatori del Sorrento. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

A Potenza la partita tra Sorrento e Monopoli è cominciata da una ventina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Maiuri provano a prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva intorno al 18′ con una conclusione di Todisco finita larga non di molto rispetto all’incrocio dei pali. Ecco le formazioni ufficiali:

SORRENTO (4-3-3) – Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Vitale; La Monica, Martignago, Scala. A disp.: D’Aniello, Oliva, Badje, Petito, Colombini, Messori, Bonavolontà, Vitiello, Panelli, Ilardi, Kone, Caravaca, Ravasio. All.: Maiuri. MONOPOLI (4-2-3-1) – Perina; Viteritti, Fazio, Fornasier, Ferrini; Vassallo, Iaccarino; Borello, Starita, D’Agostino; Spalluto. A disp.: Alloj, Botis, Dibenedetto, Cargnelutti, De Paoli, Santaniello, Cristallo, De Risio, Piarulli, Simone, De Santis, Hamlili, Riccardi. All.: Tomei. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Sorrento Monopoli evidenzia due squadre che si trovano rispettivamente al quindicesimo e tredicesimo posto della classifica. Padroni di casa che hanno raccolto solamente 13 punti in questo campionato, ritrovandosi invischiato nella lotta verso la salvezza. I gol totali al momento risultano essere 13 mentre quattro in più quelli subiti. Il miglior marcatore risulta essere Mario Ravasio con quattro gol in questo campionato, tuttavia, il gol manca dal 4 novembre nel pareggio contro il Foggia.

Rimanendo in tema gol nel Monopoli scende in campo Ernesto Starita. Per l’attaccante del Monopoli i 10 gol in questo campionato che certificano la potenza dal punto di vista offensivo della squadra in maglia biancoverde. L’attaccante ha realizzato la metà dei gol totali della formazione ospite, che risultano essere ben 20. I gol subiti sono 19 mentre i punti totali raccolti 18. (Marco Genduso)

DIRETTA SORRENTO MONOPOLI: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Sorrento Monopoli presenta due formazioni che dal 2006 ad oggi si sono affrontate solamente in tre circostanze. L’ago della bilancia pende dalle parti dei Monopoli che ha ottenuto un successo contro i due pareggi successivi. Monopoli che ha avuto la meglio contro il Sorrento il 10 dicembre 2006 vincendo con il risultato di 2-1. Si trattava della quindicesima giornata del campionato di serie C2 girone C. Gara di ritorno che terminò con il pareggio con il risultato di 1-1. La sfida fu giocata il 29 Aprile del 2007 e le due squadre si accontentarono di un pareggio con i padroni di casa che al termine del campionato approdarono in serie C uno alla luce della vittoria del proprio girone. L’ultima partita giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 10 agosto 2022, si trattava di un’amichevole precampionato. Vantaggio Sorrento con il gol di Eric Herrera e pareggio di Simone Simeri. (Marco Genduso)

DIRETTA SORRENTO MONOPOLI: LA PRESENTAZIONE

Sorrento Monopoli, in diretta domenica 26 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Le due compagini non hanno iniziato al meglio questa stagione sportiva ma, soprattutto i Gabbiani, stanno risalendo la china a suon di risultati. Al momento i campani stazionano a quota 13 punti, appena fuori dalla zona play-out. Per i pugliesi, invece, le ultime due vittorie contro Turris e Benevento consentono di guardare anche alla zona play-off, distante appena tre lunghezze.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Sorrento Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per i padroni di casa mister Vincenzo Maiuri consueto 4-3-3 con La Monica, Ravasio e uno tra Scala e Panelli nel tridente. Tra i pali conferma per Del Sorbo. Per i Gabbiani di mister Francesco Tomei, invece, 4-2-3-1 con Spalluto unica punta supportata da Borello, Starita e D’Agostino.

SORRENTO MONOPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sorrento Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei rossoblù padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo pugliese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA