Diretta/ Sorrento Monterosi Tuscia (risultato 0-1) streaming video tv: Sini la sblocca!

DIRETTA SORRENTO MONTEROSI TUSCIA (RISULTATO 0-1): SINI LA SBLOCCA

Allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, il Sorrento ospita il Monterosi Tuscia in questa gara valida per l’undicesima giornata del Girone C, del campionato di Serie C, dove i laziali cercano la prima vittoria stagionale. Al decimo primo squillo del match con Di Paolantonio, che servito da Fantacci con un tacco sublime, spreca da buonissima posizione, cestinando il vantaggio.

Al 16esimo risponde la formazione ospite: Loreto appoggia per De Francesco, che dal limite lascia partire un destro insidioso per Mastrantonio, ma il portiere italiano si allunga e mette in corner. Al 28esimo, però, si stappa la lattina: calcio d’angolo insidioso e colpo vincente di Simone Sini, che porta in vantaggio i biancorossi da situazione di calcio da fermo.

DIRETTA SORRENTO MONTEROSI TUSCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Sorrento Monterosi Tuscia sta per cominciare: presentiamo la partita dell’undicesima giornata di Serie C analizzando il rendimento tenuto fino a questo momento in campionato da queste due formazioni. Entrambe navigano francamente in cattive acque: il Sorrento ha 8 punti in classifica, che sono frutto di due vittorie, altrettanti pareggi e sei sconfitte, con 11 gol segnati a fronte però dei 14 già sul groppone, che portano la differenza reti del Sorrento logicamente in negativo (-3).

D’altronde, fa ancora peggio il Monterosi Tuscia, triste fanalino di coda senza vittorie e con appena 3 punti, frutto di altrettanti pareggi e sette sconfitte; in questo caso, i gol segnati sono 10, ma quelli incassati addirittura 20, per cui la differenza reti ospite è un pessimo -10. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, per quanto significativi: la parola infatti deve passare al campo, perché la diretta di Sorrento Monterosi Tuscia comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SORRENTO MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Sorrento Monterosi Tuscia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sorrento Monterosi Tuscia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SORRENTO MONTEROSI: LAZIALI SEMPRE ULTIMI!

Sorrento Monterosi Tuscia, in diretta domenica 29 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. Sfida in coda alla classifica, con i campani penultimi in coabitazione col Monopoli, a +5 sul Monterosi fanalino di coda. Per il Sorrento il momento positivo dopo due vittorie consecutive si è spezzato con i ko subiti contro il Benevento e nell’ultima sfida in casa del Potenza.

Il Monterosi Tuscia è ancora alla rincorsa della prima vittoria stagionale, solo 3 pareggi finora per i laziali che hanno però spezzato la serie di sconfitte pareggiando in casa contro il Catania. Situazione comunque difficile per entrambe le compagini che, in questo avvio di stagione sono accomunate dal fatto di dover giocare in esilio, il Sorrento a Potenza e il Monterosi Tuscia invece a Teramo.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Sorrento Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Sorrento, Vincenzo Maiuri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Columbini; La Monica, De Francesco, Bonavolonta; Vitale, Ravasio, Martignago. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da Roberto Taurino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio; Altobelli, Giordani, Sini: Bittante, Parlati, Di Paolantonio, Fantacci, Frediani; Vano, Costantino.

SORRENTO MONTEROSI TUSCIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sorrento Monterosi Tuscia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Sorrento con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.77, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











