DIRETTA/ Sorrento Picerno (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (11 febbraio 2024)

DIRETTA SORRENTO PICERNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La storia dei confronti della diretta di Sorrento Picerno si compone attualmente di due capitoli, con entrambe le gare che hanno condiviso lo stesso esito, terminando con un pareggio di 1-1. Nel primo incontro, i marcatori furono Murano per il Sorrento e Ravasio per il Picerno, mentre lo scorso ottobre, nella seconda sfida, Murano ha nuovamente segnato, dimostrando un certo feeling con la difesa della squadra ospite.

Curiosamente, in tutti e due i match è stata la squadra pugliese a portarsi in vantaggio per prima, per poi farsi riprendere negli ultimi minuti. Vedremo se commenteremo l’ennesimo pareggio per 1-1 oppure se una delle due compagini riuscirà finalmente ad imporsi all’interno di questa piccola rivalità spostando di fatto l’ago della bilancia da una o dall’altra parte del piatto. (agg. Gianmarco Mannara)

SORRENTO PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Sorrento Picerno sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sorrento Picerno e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SORRENTO PICERNO: SFIDA TRA DUE RIVELAZIONI!

Sorrento Picerno, in diretta domenica 11 febbraio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Il Sorrento si piazza attualmente all’ottavo posto nella classifica del Girone C di Serie C, con 36 punti ottenuti dopo ventiquattro partite. La squadra di Vincenzo Maiuri si è consolidata nella zona playoff grazie al notevole rendimento mostrato nelle prime cinque partite del girone di ritorno. I campani hanno scalato diverse posizioni in classifica grazie alla loro striscia vincente di quattro partite consecutive, concludendo con un pareggio per 1-1 contro il Crotone nell’ultimo incontro. Sebbene la sfida contro il Picerno, attualmente secondo in classifica, si prospetti complicata, il Sorrento arriva al match in un momento di forma eccellente, pieno di fiducia dopo i recenti successi.

Il Picerno si posiziona al secondo posto nella classifica del Girone C di Serie C, totalizzando 45 punti dopo ventiquattro giornate. La squadra guidata da Emilio Longo ha riconquistato la seconda posizione grazie alle due vittorie consecutive contro Turris (1-0) e Catania (1-0) sul proprio terreno di gioco e si prepara ad affrontare una difficile trasferta per rimanere inseguitrice della Juve Stabia, capolista. Dopo tre pareggi consecutivi in trasferta, i rossoblù sono determinati a ottenere altri tre punti per rimanere in corsa per la promozione diretta in Serie B e mantenere la pressione sulla Juve Stabia.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Sorrento Picerno, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Sorrento, Vincenzo Maiuri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Sorbo; Todisco, Di Somma, Fusco, Loreto; Messori, De Francesco, Cuccurullo; Vitale, Ravasio, Badje. Risponderà il Picerno allenato da Emilio Longo con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Merelli; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Gallo; Petito, Maiorino, Esposito; Murano.

SORRENTO PICERNO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sorrento Picerno ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Sorrento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.

