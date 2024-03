DIRETTA/ Sorrento Potenza video streaming tv: c’è equilibrio nei precedenti (Serie C, 2 marzo 2024)

DIRETTA SORRENTO POTENZA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Sorrento Potenza pone di fronte due squadre che si sono ritrovate l’una contro l’altra all’interno di una manifestazione sportiva in 7 occasioni. Due successi per i campani contro i tre dei lucani con due pareggi in mezzo. Sorrento che ha avuto la meglio nelle prime due sfide giocate tra il 2006 e il 2007 rispettivamente vinte con il risultato di 2-1 e 1-2. Potenza che ha risposto con una vittoria esterna in caso del Sorrento con il risultato di 0-1. Successo ancora dei lucani nel dicembre del 2007 con il risultato di 2-0.

Due pareggi tra il 2008 e il 2009 con i risultati di 1-1 con le due squadre che si sono divise la posta in palio. Tra il 2010 e il 2022 le due formazioni si sono mai affrontate in quanto navigavano in campionati differenti. Si ritorna a giocare solamente il 26 ottobre con il Potenza che è riuscito ad imporsi nei confronti del Sorrento con il pesante risultato di 3-0. Doppietta del bomber Salvatore Caturano e ciliegina sulla torta messa da Rossetti. (Marco Genduso)

SORRENTO POTENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Sorrento Potenza sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sorrento Potenza e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Sorrento Potenza, in diretta sabato 2 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Squadre che lottano al confine dei play off, migliore al momento la posizione della formazione campana che però con la quaterna incassata a Benevento nell’ultima sfida disputata ha subito la terza sconfitta nei suoi ultimi quattro match in campionato.

Sorrento che resta comunque al nono posto a quota 39 punti in coabitazione col Giugliano, a quattro lunghezze di distanza dagli avversari di turno e dalla zona play off c’è il Potenza tornato alla vittoria nell’ultimo turno di campionato, battendo di misura proprio il Giugliano. Lucani ora a sette punti di distanza dalla zona play out, margine sufficiente per iniziare a guardare avanti in classifica e non alle proprie spalle in termini di obiettivi di fine stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Sorrento Potenza, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Sorrento, Vincenzo Maiuri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Sorbo; Todisco, Di Somma, Fusco, Loreto; Messori, De Francesco, Cuccurullo; Vitale, Ravasio, Badje. Risponderà il Potenza allenato da Marco Marchionni con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Gasparini; Rocchi, Armini, Sbraga; Hadžiosmanović, Steffè, Talia, Cittadino, Gyamfi; Caturano, Di Grazia.

SORRENTO POTENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sorrento Potenza ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Sorrento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l'eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











