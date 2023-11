DIRETTA/ Sorrento Taranto (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 12 novembre 2023)

DIRETTA SORRENTO TARANTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Sorrento e Taranto presenta due formazioni che in classifica si posizionano rispettivamente al diciannovesimo e quinto posto. Sorrento che ha raccolto 9 punti in questo campionato con 2 vittorie e 3 pareggi. La differenza reti della formazione di casa è di -5 avendo collezionato ben 12 gol fatti e 17 subiti. L’andamento in casa della formazione campana è di quattro dei 9 punti totali. In tema marcatori da tenere d’occhio Mario Ravasio che ha già colpito ben quattro volte la difesa avversaria.

Il secondo miglior cannoniere della formazione di casa risulta essere Gaetano Vitale con tre gol all’attivo nonostante il suo ruolo sia quello di difensore. Ospiti che presentano ben tre calciatori a quota tre reti: Bifulco, Antonini Lui e Cianci che però non risultano essere i migliori marcatori della squadra in quanto il primato viene rappresentato da Kanoute. Per l’ex calciatore di Palermo e Catanzaro quattro reti da inizio campionato. La classifica posiziona il Taranto al quinto posto con 20 punti collezionati, frutto di sei vittorie e due pareggi. (Marco Genduso)

SORRENTO TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Sorrento Taranto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sorrento Taranto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SORRENTO TARANTO: PUNTI PESANTI!

Sorrento Taranto, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Sorrento e Taranto si affrontano in campionato dopo quasi due anni e mezzo, durante i quali la squadra costiera ha continuato a lottare nei campionati dilettantistici, mentre i rossoblù sono alla terza stagione consecutiva nei professionisti. La classifica offre un’indicazione chiara sulla vigilia di questa sfida, con gli uomini di Capuano considerati favoriti sulla carta.

Tuttavia, allo Stadio “Viviani” di Potenza, non sarà facile mettere in difficoltà la squadra dell’ex Maiuri. I rossoneri sono al penultimo posto in classifica con soli 9 punti, mentre gli jonici, nonostante lo stop casalingo contro la capolista Juve Stabia, occupano il quarto posto insieme a Picerno e Casertana. Negli ultimi cinque incontri, la squadra campana ha registrato una vittoria (un netto 5-1 in trasferta contro la Virtus Francavilla), tre sconfitte consecutive (contro Benevento, Potenza e Monterosi) e un incoraggiante pareggio a Foggia. Complessivamente, sono stati ottenuti 4 punti nelle ultime 5 partite. Dall’altra parte, la squadra di Bifulco & C. ha collezionato 9 punti, grazie a tre vittorie.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO TARANTO

Le probabili formazioni della diretta Sorrento Taranto, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Sorrento, Vincenzo Maiuri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marcone; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Vitale; La Monica, Ravasio, Martignago. Risponderà il Taranto allenato da Eziolino Capuano con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Vannucchi; De Santis, Antonini, Riggio; Mastromonaco, Calvano, Zonta, Ferrara; Kanoute, Cianci, Bifulco.

SORRENTO TARANTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sorrento Taranto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Sorrento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Taranto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











