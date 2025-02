DIRETTA SORRENTO TARANTO, ROSSONERI A RIDOSSO DEI PLAYOFF

La diretta Sorrento Taranto di sabato 8 febbraio 2025 alle ore 17:30 vale molto ma su fronti ben diversi. Allo Stadio Comunale Alfredo Viviani di Potenza i rossoneri, dopo aver sconfitto il Crotone, tenteranno di inanellare la loro terza vittoria consecutiva così da migliorare ulteriormente la decima posizione ed i trentaquattro punti sin qui guadagnati. I costieri, che hanno lo stesso punteggio del Giugliano, occupano la prima casella utile per entrare nella zona playoff e vorrebbero confermarsi ancora in questa parte della classifica per continuare a sognare l’eventuale promozione in Serie B.

Per raggiungere il loro obiettivo i campani non dovranno prendere sotto gamba questo impegno da disputare contro i rossoblu, in piena crisi dopo l’ennesima penalizzazione inflittale dalla Federazione visti i mancati pagamenti di settembre ed ottobre. I pugliesi non conoscono nient’altro che la sconfitta ormai dallo scorso undici di novembre, quando erano invece riusciti a vincenre contro l’Audace Cerignola, e sembrano quasi rassegnati alla retrocessione in Serie D visti i tanti problemi che attanagliano la società, avendo anche recentemente perso per 6 a 0 contro la Casertana.

DIRETTA SORRENTO TARANTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: COME VEDERLA?

In televisione gli abbonati a Sky potranno seguire la diretta Sorrento Taranto sintonizzando la propria tv sul canale Sky Sport 255. Se non potrete andare allo stadio e siete comunque iscritti all’emittente satellitare potrete anche guardare l’evento in streaming sull’applicazione di Sky Go.

SORRENTO TARANTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni ci lasciano pensare ad alcune scelte abbastanza ovvie per la diretta Sorrento Taranto di questo secondo sabato di febbraio. I rossoneri dovrebbero riproporrre in casa il modulo 4-3-3 con Del Sorbo, Vitiello, Blondett, Di Somma, Panico, Cangianiello, Matera, Cuccurullo, Guadagni, Musso e Scala. I rossoblu allenati dla tecnico Murgia proveranno invece a tornare a smuovere la loro classifica utilizzando il 4-5-1 con Caputo, Lenti, Cappilli, Fiorentino, Pastore, Rana, Schirru, Del Gaudio, Candela, Zerbo e Zingarelli.

DIRETTA SORRENTO TARANTO, LE QUOTE

Come facilmente intuibile, nessuna delle principali agenzie di scommesse sportive dovrebbe proporre quote per il pronostico sulla diretta Sorrento Taranto, che si annuncia come una partita a senso unico, con vittoria dei padroni di casa considerata di fatto certa in rapporto alle tristi vicende pugliesi.