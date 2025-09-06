Diretta Sorrento Trapani streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA SORRENTO TRAPANI: SICILIANI IN RIMONTA!

Assisteremo alla diretta Sorrento Trapani a partire dalle ore 17:30 di sabato 6 settembre 2025, è una partita valida per la terza giornata nel girone C di Serie C 2025-2026 e la possiamo già presentare come una sfida per la salvezza, anche se i siciliani potrebbero presto uscire da queste zone basse della classifica.

Video Foggia Sorrento (1-0)/ Gol e highlights: Morelli annulla la penalizzazione! (Serie C, 30 agosto 2025)

Il Trapani attualmente è fanalino di coda a causa del pesantissimo -8 di penalizzazione, per le inadempienze dell’anno passato; in realtà sarebbe una solida squadra da playoff e lo ha dimostrato lo scorso sabato con un roboante 6-0 al Latina, in precedenza 0-0 a Casarano e dunque la difesa non ha ancora subito gol nel torneo.

Video Trapani Latina (6-0)/ Gol e highlights: danze aperte da Fischnaller e Canotto (Serie C, 30 agosto 2025)

Per contro il Sorrento non ha mai segnato: male i campani in avvio di girone C, con un pareggio a reti bianche all’esordio e poi la sconfitta di Foggia che lascia la squadra rossonera nei bassifondi dello schieramento, e tante difficoltà.

La diretta Sorrento Trapani rappresenta in qualche modo la possibilità di respirare un po’ dopo tre giornate, pur nella consapevolezza che la strada verso la salvezza sarà lunga; adesso noi ci possiamo accomodare nell’attesa che si giochi la partita, sfruttando questo tempo che ci resta per valutare insieme le scelte dei due allenatori in termini di probabili formazioni.

DIRETTA/ Foggia Sorrento (risultato finale 1-0): gara decisa da Morelli! (Serie C, 30 agosto 2025)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE SORRENTO TRAPANI

La diretta Sorrento Trapani viene garantita agli abbonati di Sky Sport, sempre per i clienti è disponibile la diretta streaming video sui portali Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO TRAPANI

Mirko Conte schiera i suoi, nella diretta Sorrento Trapani, con un 3-5-2 nel quale D’Ursi e Plescia restano favoriti come coppia d’attacco, così anche la difesa con Carillo, Solcia e Fusco a protezione di Harrasser mentre potrebbe cambiare qualcosa sugli esterni, dove Vilardi, Diego Russo e Colombini insidiano le maglie che sabato scorso sono andate a Riccardi e Crecco. In mezzo al campo invece è Potenza ad avere le maggiori possibilità di scalzare uno dei tre: Cuccurullo, Domenico Franco e Cangianiello partono ancora favoriti, ma si vedrà tra poco.

Nel 3-4-2-1 siciliano impostato da Salvatore Aronica trovano spazio Salines, Negro e Pirrello in difesa, e Galeotti tra i pali; sulle corsie laterali Kirwan e Amedeo Benedetti sono ancora nettamente favoriti ma occhio a Ciotti andato in gol dalla panchina contro il Latina, poi in mezzo Celeghin e Di Noia appaiono in vantaggio sulle alternative Diego Marcolini e Carriero. Tanti ottimi nomi nel reparto avanzato: Canotto e il veterano Fischnaller accompagnano Grandolfo, ma non ci si può dimenticare che dalla panchina parte Federico Vazquez, che ha tanta esperienza nel campionato di Serie C e sarà utilissimo al Trapani.

SORRENTO TRAPANI, ECCO LE QUOTE

Le quote dei bookmakers per la diretta Sorrento Trapani sembrano essere favorevoli ai siciliani piuttosto che ai campani. L’eventuale successo della compagine ospite non viene pagato oltre il 2.20 ad esempio da Sisal, agenzia di scommesse sportive che indica invece la vittoria dei padroni di casa a 3.25. Il pareggio risulta essere una soluzione più probabile con l’x a 3.10.