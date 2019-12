Sorteggi sedicesimi Europa League/ Diretta streaming: le parole di Zanetti e Zubiria

L’urna di Nyon strizza l’occhio a Inter e Roma che pescano bene nei sorteggi dei sedicesimi incontrando avversarie abbordabili ed evitando tutte le insidie. C’è fiducia per il passaggio del turno senza però abbassare la guardia, come si evince dalle parole di Javier Zanetti: “Non esistono partite scontate, soprattutto nelle coppe europee. Dobbiamo sempre affrontare ogni avversario con il massimo rispetto mettendoci tutto il nostro impegno. A febbraio sarà tutto un altro paio di maniche, adesso il nostro obiettivo è chiudere il 2019 con una vittoria. In Europa League possiamo essere protagonisti, è un torneo spesso sottovalutato dalle squadre italiane. Dispiace essere usciti dalla Champions ma in campionato siamo in piena corsa e dobbiamo pensare solamente a dare il massimo senza risparmiarci. Cercheremo di dare filo da torcere alla Juventus fino alla fine, se continueremo a lavorare come in questa prima stagione sono sicuro che andremo molto lontano. Con Conte è cominciato un lungo percorso che spero sia il preludio a un ciclo vincente, se tutto andrà bene”. Traspare serenità anche dalle dichiarazioni di Manolo Zubiria: “Tutte le squadre presenti qui sono forti, eravamo pronti ad affrontare ciascun avversario, anche perché il nostro obiettivo è spingerci il più lontano possibile in Europa League e magari possibilmente arrivare in fondo. Penso che anche le altre fossero preoccupate di incontrarci, a maggior ragione il Gent a cui dimostreremo di che pasta siamo fatti”. {agg. di Stefano Belli}

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGI SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

La diretta tv dei sorteggi dei sedicesimi di Europa League è disponibile con una ottima copertura mediatica. L’appuntamento sarà infatti su Sky Sport 24 oppure Sky Sport Football, canali numero 200 e 203 della piattaforma satellitare, inoltre ci sarà la diretta anche su Eurosport, il canale tematico disponibile sia agli abbonati Sky sia agli abbonati DAZN. Molteplici dunque saranno le possibilità anche per la diretta streaming video, che sarà disponibile tramite Sky Go oppure Eurosport Player, oltre che attraverso il sito ufficiale della Uefa, all’indirizzo www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGI EUROPA LEAGUE: ECCO IL TABELLONE DEI SEDICESIMI!

Siamo entrati finalmente nel vivo dei sorteggi dei sedicesimi di Europa League 2019-20. Tocca a Frédéric Kaonuté, vecchia bandiera del Siviglia, estrarre le palline dall’urna di Nyon. Il primo accoppiamento che esce fuori è Wolverhampton-Espanyol, seguono Sporting Lisbona-Basaksehir, Getafe-Ajax, Bayer Leverkusen-Porto, Copenaghen-Celtic, Apoel Nicosia-Basilea, Cluj-Siviglia, Olympiacos-Arsenal, AZ Alkmaar-LASK Linz e Brugge-Manchester United. Arriva anche il momento dell’Inter che viene abbinata al Ludogorets, squadra bulgara che non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per gli uomini di Conte. Promette molto bene anche la sfida tra Eintracht e Salisburgo, lo Shakhtar Donetsk inconterà il Benfica. La Roma evita anche il freddo poiché il Malmoe pesca il Wolfsburg, i giallorossi voleranno in Belgio per fare visita al Gent. Rangers-Braga completa il tabellone. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA SORTEGGI SEDICESIMI EUROPA LEAGUE: LE PRINCIPIALI INSIDIE PER INTER E ROMA

Una volta conosciuto il destino delle italiane in Champions League – urna benevola per Juventus e Atalanta che hanno pescato, rispettivamente, Olympique Lyon e Valencia; Napoli sfortunatissimo visto che dovrà vedersela con il Barcellona di Messi – l’attenzione si sposta ora sulle due squadre superstiti in Europa League: Roma e Inter. Uscita di scena – in malo modo – la Lazio, “rimpiazzata” dai nerazzurri di Conte che nel girone sono arrivati terzi alle spalle di Barcellona e Borussia Dortmund, la nostra nazione è comunque presente con due rappresentanti. La Beneamata sarà testa di serie e dovrà stare attenta a evitare le principiali insidie: le tedesche Bayer Leverkusen ed Eintracht, nonché Getafe e Wolverhampton. I giallorossi, purtroppo, essendo arrivati secondi dietro al Basaksehir, si trova nella seconda urna, gli uomini di Paulo Fonseca rischiano di pescare una tra Ajax, Arsenal, Manchester United, Salisburgo (che ha messo in difficoltà il Liverpool campione d’Europa) e Siviglia. Ancora qualche minuto di pazienza e i sorteggi definiranno il tabellone dei sedicesimi di finale. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA SORTEGGI SEDICESIMI EUROPA LEAGUE: VIA AL CERIMONIALE!

Tutto ormai pronto per dare il via ai sorteggi dei sedicesimi di Europa League. Ci resta da ricordare quali saranno le date in cui Inter, Roma e tutte le altre squadre coinvolte scenderanno in campo. Dovremo attendere poco più di due mesi per ritrovare protagonista l’Europa League, perché l’andata dei sedicesimi di finale è fissata per giovedì 20 febbraio 2020 e una settimana dopo avremo il ritorno, dunque giovedì 27 febbraio. Da ricordare che subito dopo, dunque venerdì 28 febbraio, avremo un nuovo sorteggio per definire la composizione degli ottavi, che si giocheranno il 12 e il 19 marzo, infine ecco il giorno successivo quello che sarà l’ultimo sorteggio, per disegnare per intero il percorso verso la finale di questa edizione della Europa League, che è fissata per mercoledì 27 maggio 2020 allo Stadion Energa Gdańsk di Danzica (Polonia). Meglio però per il momento non volare troppo in avanti con la fantasia: l’attualità ora si impone, la diretta del sorteggio dei sedicesimi di Europa League comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’ANNO SCORSO

Manca sempre meno alla diretta dei sorteggi dei sedicesimi di Europa League, facciamo dunque una pausa e diamo uno sguardo a cosa era successo un anno fa, quando le squadre italiane coinvolte erano ben tre, cioè Inter, Lazio e Napoli. I biancocelesti furono abbinati al Siviglia e alzarono subito bandiera bianca, venendo sconfitti sia all’andata sia al ritorno dalla squadra spagnola che poi sarebbe stata eliminata a sorpresa agli ottavi dallo Slavia Praga. Tutto bene invece per Inter e Napoli, entrambe capaci di vincere sia all’andata sia al ritorno nei rispettivi sedicesimi di finale, i nerazzurri contro il Rapid Vienna e i partenopei contro lo Zurigo. L’Inter tuttavia sarebbe uscita agli ottavi contro l’Eintracht Francoforte, mentre il Napoli fu capace di superare anche il Salisburgo, fermandosi però nei quarti al cospetto dell’Arsenal poi finalista sconfitto dal Chelsea di Maurizio Sarri a Baku. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA COMPOSIZIONE GEOGRAFICA DEI SORTEGGI

Verso la diretta dei sorteggi dei sedicesimi di Europa League, possiamo osservare che la seconda competizione Uefa è molto più “democratica” della sua sorella maggiore, tanto che sono addirittura 18 le nazioni ancora rappresentate in Europa League, con la clamorosa assenza della Francia, che non ha più alcuna squadra in corsa. Guida il Portogallo con ben quattro formazioni, buona consolazione per la scomparsa delle squadre lusitane dalla Champions League; seguono Spagna, Inghilterra e Germania, che hanno ancora tre squadre a testa in Europa League. L’Italia è a quota due rappresentanti insieme ad Austria, Belgio, Olanda e Scozia, infine abbiamo una squadra a testa per Bulgaria, Cipro, Danimarca, Grecia, Romania, Svezia, Svizzera, Turchia e Ucraina. La differenza è ancora più significativa nell’anno in cui in Champions League già adesso sono rimaste in corsa solamente squadre dei cinque maggiori campionati, mentre l’Europa League concede la ribalta a tante realtà del Vecchio Continente calcistico. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE SORTEGGI SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

La diretta dei sorteggi dei sedicesimi di Europa League 2019-2020 è in programma oggi lunedì 16 dicembre presso la sede Uefa di Nyon alle ore 13.00. Sono 32 le squadre che entrano a far parte dell’affollata urna del sorteggio degli ottavi di Europa League; la formula del sorteggio rimane la stessa di anno in anno, dunque sono previste due sfide ad eliminazione diretta con il divieto di incrociarsi per le squadre che facciano parte della stessa nazione o che si siano già affrontate nella fase a gironi. Alle 24 qualificate dai gruppi di Europa League si sono aggiunte come di consueto le otto arrivate dalla Champions League; piatto ricco anche per quanto riguarda l’Italia perché, oltre alla Roma che si è qualificata come seconda nel suo girone, è “retrocessa” l’Inter, mentre purtroppo abbiamo perso per strada la Lazio. Ricordiamo allora tutte le squadre che sono coinvolte nella diretta del sorteggio dei sedicesimi di Europa League: teste di serie Ajax, Arsenal, Basaksehir, Basilea, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, Lask Linz, Malmoe, Manchester United, Porto, Salisburgo e Siviglia; non teste di serie Apoel Nicosia, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, Bruges, Cluj, Copenaghen, Eintracht Francoforte, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers Glasgow, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbona, Wolfsburg e Wolverhampton.

DIRETTA SORTEGGI SEDICESIMI EUROPA LEAGUE: LE ITALIANE

Nella diretta dei sorteggi dei sedicesimi di Europa League sono dunque due le squadre coinvolte. Ci sono rimpianti naturalmente per l’Inter, che logicamente sperava di essere protagonista dell’altro sorteggio, quello che a Nyon si tiene sempre oggi ma a mezzogiorno. La squadra nerazzurra però è stata “rimandata” in Champions League a causa della sconfitta con il Barcellona e forse ancora di più della rimonta subita a Dortmund, ma l’Europa League – se vissuta nel modo giusto – può comunque essere una grande avventura, nella quale l’Inter ha le qualità per essere una delle favorite. Anche la Roma ha grandi ambizioni, sia pure dopo una fase a gironi decisamente ondivaga, tanto è vero che i giallorossi hanno chiuso al secondo posto alle spalle del Basaksehir con il quale hanno vinto due volte, ma precedendo il Borussia Monchengladbach con cui invece hanno fatto un solo punto. Stranezze di un girone particolare, che adesso espongono la Roma a un sorteggio sulla carta più rischioso, perché le big sono soprattutto fra le teste di serie verso i sedicesimi di Europa League.



